Жертвы режима. Истории белорусских женщин-политзаключенных

"С самого начала избирательной кампании 2020 года в Беларуси женщины сыграли решающую роль в протестном движении. Женщины выходили на женские марши, становились в цепи солидарности и показывали беспрецедентные акты индивидуальной храбрости.

Женщины сталкивались с насилием, тюремным заключением и изнасилованиями, а также с угрозами для жизни и их детей. Многие были вынуждены бежать из страны.

Масштабы репрессий, арестов, похищений и пыток. Не пощадили даже детей, беременных, людей с ограниченными возможностями и пожилых людей.

Наша задача привлечь внимание всего мира к ужасающим репрессиям в Республике Беларусь, из-за которых страдают все независимо от пола и возраста. И каждый день в Беларуси растет количество политических заключенных. С момента начала мирных протестов с августа 2020 года 33 000 человек прошли через белорусские тюрьмы, что является абсолютным рекордом в Европе после Второй Мировой войны.

На сегодняшний день в Беларуси 269 политических заключённых, из них 38 женщин. Самой младшей 18 лет. Многим политзаключенным грозят большие сроки, некоторым даже до 12 лет.

Мы хотим рассказать всему миру истории белорусских женщин, которые оказались заложницами самого бесчеловечного режима в Европе. Те, кто подчиняются властолюбивому диктатору, выполняя преступные приказы, имеют право на все, включая убийства и пытки. Те, кто не подчиняется - становятся жертвами режима. Мы сделали минифильмы, где рассказываем истории женщин-политических заключённых в Беларуси, которые за свои взгляды подверглись преследованиям, незаконным задержаниям, избиениям и пыткам.

Независимо от возраста, социального положения, наличие малолетних детей, за свою гражданскую позицию наших женщин задерживают и дают реальные тюремные сроки. Это девушки, многим из которых, нет и 20 лет. Это женщины, у которых уже подрастают внуки. Активистки, студентки, рабочие, учителя, журналистки. В любой демократической стране такими женщинами бы гордились! За то, что не боятся вести прямые эфиры, находясь в эпицентре протестов, когда силовики забрасывают мирных граждан гранатами. Как делали это Дарья Чульцова и Екатерина Андреева. За то, что они делали свою работу, им дали два года тюрьмы.

А вот, например, история Елены Мовшук из Пинска.

Мать пятерых детей, была задержана по выдуманному обвинению. Якобы замахивалась на милиционера палкой, в качестве доказательств предъявляют видео с чужого телефона. Женщина, похожая на Елену, замахивается на силовика.

Вот уже больше полугода Елена находится в СИЗО. Когда ее задержали, над 44-летней женщиной издевались. Ее били. Били мужчины, которые давали присягу служить народу, но продали свои погоны ради дряхлеющего диктатора. Вы можете себе представить, что в XXI веке женщину, многодетную мать, раздевают догола и наносят удары по всему телу? А это происходит в Беларуси, в европейской стране.

Все наши женщины не совершали никаких преступлений, их лишили свободы лишь за активную гражданскую позицию. Посмотрите на наших женщин, посмотрите на их светлые лица! Мы хотим, чтобы весь мир знал, каково сегодня быть женщиной в Беларуси. Помогите нам остановить насилие и беззаконие, помогите нам освободить наших замечательных женщин!"

Видео: История Марии Колесниковой