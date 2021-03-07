Передача: Умер предприниматель, который фигурировал в уголовном деле в отношении сотрудника СГД

Согласно передаче, информация из баз данных особенно полезна для тех, кто заинтересован в ввозе контрабандных товаров без уплаты налогов государству.

Некий производитель акцизных товаров сообщил в службу, что Шнитников несколько раз обращался к нему, предлагая незаконные услуги. Шнитников намекал, что у него есть свои люди в СГД и предприниматель может быть уверен, что тот как посредник способен уладить все вопросы, связанные с ввозом и вывозом грузов. Шла ли речь об уклонении от уплаты налогов, ввозе запрещенных товаров и сколько стоят такие услуги - неизвестно. Разговоры до конкретных действий не дошли, поскольку предприниматель передал информацию о посреднике в СГД.

29 января Управление внутренней безопасности СГД провело обыск в доме Шнитникова. Были обнаружены записи о взятках в размере двух миллионов и распечатки из баз данных СГД. 10

У передачи есть неофициальные данные, что эту информацию Шнитникову предоставлял Арсмениекс, который проработал в учреждении уже двадцать лет. В последние годы бывший таможенник был назначен старшим инспектором аналитического отдела Управления налоговой и таможенной полиции, где его задачей было контролировать наземные и морские грузовые перевозки и анализировать риски.

Одновременно с обыском у Шнитникова 29 января этого года оперативники обыскали и резиденцию Арсмениекса.

На давнего сотрудника СГД надели наручники, а Шнитникова отпустили.

В конце февраля Шнитников был найден на берегу моря с петлей на шее. Полиция расследует обстоятельства его смерти. 10

Информация, доступная полиции, не указывает на совершение уголовного преступления.

Аналитика СГД подозревают в разглашении конфиденциальной информации. В тот же день он написал прошение об отставке.

Как сообщает Nekā personīga, летом прошлого года в отношении Арсмениекса было возбуждено дисциплинарное дело, связанное с грузом сигарет, прибывшим в Рижский свободный порт. Каждый контейнер является ценным для государственного бюджета, поскольку приносит акцизный сбор в размере двух миллионов евро. Хотя действия аналитика по контролю за конкретным грузом и были подозрительными, дисциплинарное дело в отношении него было прекращено. Руководство СГД согласилось не наказывать Арсмениекса и разрешило ему продолжить работу на важной должности.