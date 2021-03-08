Очное обучение 1-4-х классов смогут продолжить школы в 19 краях

На минувшей неделе требованиям "безопасной школы" уже не отвечали Алойский, Апский, Дагдский, Лубанский, Сигулдский и Терветский края. В свою очередь список эпидемиологически безопасных пополнили Паргауйский, Рундальский и Виеситский края.

На этой неделе очно проводить уроки для 1-4-х классов смогут Алсунгский, Дурбский, Эргльский, Кулдигский, Кегумский, Малпилский, Мерсрагский, Наукшенский, Неретский, Паргауйский, Павилостский, Плявиньский, Рундальский, Руиенский, Салацгривский, Скриверский, Вецумниекский, Виеситский и Зилупский края.