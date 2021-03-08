Пн, 8.03.2021
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Габриэлюс Ландсбергис, Министр иностранных дел Литвы

В Новосибирске парень зарезал девушку в день ее рождения: ему были нужны деньги на наркотики

Иллюстративное фото ФОТО: AP/Scanpix

В Новосибирске в ночь на воскресенье, 7 марта, был обнаружен труп 17-летней девушки с множественными ножевыми ранениями в области шеи. Как пишет "Медуза", по горячим следам была установлена личность подозреваемого - им оказался 19-летний сожитель девушки.

Как выяснили следователи, после убийства парень похитил у нее деньги и отправился на такси к знакомой в город Кемерово. По пути такси попало в аварию, после чего подозреваемый добрался до города автостопом на автомобиле дальнобойщика.

Стражи порядка связались с девушкой в Кемерово, к которой и направлялся молодой человек. Она назначила ему встречу у торгового центра, но в назначенный час там появились стражи порядка, которые парня задержали. Всего на поимку предполагаемого преступника полиции потребовалось четыре часа.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

По информации Telegram-канала Mash Siberia,

убийство может быть связано с наркотической зависимостью парня - он сообщил в соцсетях нескольким знакомым, что убил девушку, так как ему были нужны деньги на мефедрон.

Как сообщают СМИ, девушка погибла в свой день рождения. 

Ранее она жаловалась на парня в соцсетях, называя его "наркоманом и абьюзером", а также просила помощи психотерапевта.

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