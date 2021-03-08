В результате крушения вертолета погиб французский миллиардер и политик

Крушение произошло недалеко от летнего дома Дасо, сообщили СМИ информационные источники в полиции.

Президент Франции Эммануэль Макрон указал, что 69-летний Дасо любил Францию, и что его смерть является "большой потерей".

Дасо был сыном предпринимателя Сержа Дасо. Семья занимается производством истребителей Dassault Rafale, ей также принадлежит газета Le Figaro.

В 2002 году Оливье Дасо был избран в Национальное собрание нижней палаты парламента Франции.

Агентство гражданской авиации Франции сообщило, что вертолет AS350 Écureuil потерпел крушение во время взлета с частной собственности. 1

Центристски-правый республиканец был 361-м в списке богатейших людей мира, свидетельствуют подсчеты журнала Forbes. Его богатство составляла порядка 6,3 миллиардов евро.

Дедушка Дасом Марсел Дасо основал предприятие Dassault Aviation, которое по время Первой мировой войны производило пропеллеры. После смерти Марсела в 1986 году Серж назначил Оливье ответственным за стратегию гражданской авиации предприятия. В 2011 году он стал председателем наблюдательного совета Groupe Dassault.

Позднее он ушел с должности, чтобы не возникло конфликта интересов с его политической карьерой.

ФОТО: SAMEER AL-DOUMY / AFP