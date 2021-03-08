Пн, 8.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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За сутки выявлено 194 случая Covid-19, скончались четыре человека

Иллюстративное фото ФОТО: REUTERS/Toby Melville

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 194 новых случая Covid-19, скончались 4 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:

  • два человека - в возрасте 60-69 лет,
  • один человек - в возрасте 70-79 лет,
  • один человек - в возрасте 90-99 лет.

За последние сутки проведено 3214 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 6%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 90 525 человек, умер 1691 человек.

Согласно расчетам агентства LЕТА, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 457,7 случая на 100 000 населения, за последние две недели заболели 8732 человека.

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