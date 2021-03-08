За сутки выявлено 194 случая Covid-19, скончались четыре человека
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 194 новых случая Covid-19, скончались 4 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 194 новых случая Covid-19, скончались 4 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:
За последние сутки проведено 3214 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 6%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 90 525 человек, умер 1691 человек.
Согласно расчетам агентства LЕТА, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 457,7 случая на 100 000 населения, за последние две недели заболели 8732 человека.