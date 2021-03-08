За сутки выявлено 194 случая Covid-19, скончались четыре человека

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:

два человека - в возрасте 60-69 лет,

один человек - в возрасте 70-79 лет,

один человек - в возрасте 90-99 лет.

За последние сутки проведено 3214 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 6%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 90 525 человек, умер 1691 человек.