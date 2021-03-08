Пн, 8.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

ВИДЕО ⟩ Гол Овечкина принёс победу "Вашингтону". Россиянин всё ближе к рекорду

Александр Овечкин ФОТО: AFP/SCANPIX

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Филадельфию Флайерз" со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Ник Дженсен. За "Филадельфию" единственный гол забил Джоэль Фараби.

Овечкин по ходу матча совершил три броска по воротам соперника и заработал показатель полезности "+1". Отметим, что гол в этой встрече позволил россиянину сместить Стива Айзермана со второго места в истории НХЛ по голам на выезде. Канадец забросил 362 шайбы. На счету Овечкина теперь 363 гола. Лидером этого рейтинга является Уэйн Гретцки - 402 шайбы в выездных встречах.

Кроме того, Овечкин забросил 714-ю шайбу в НХЛ. Теперь российский нападающий отстаёт от Фила Эспозито, который пока числится шестым снайпером всех времён, всего на три гола. 

В другом матче НХЛ "Питтсбург" победил "Нью-Йорк Рейнджерс" со счётом 5:1. В составе победителей заброшенной шайбой отметился россиянин Евгений Малкин, а при последнем голе результативную передачу на свой счёт записал латвийский нападающий Теодор Блюгерс.

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