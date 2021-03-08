Пн, 8.03.2021
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"Алла, разреши весну!": Фан-клуб Пугачевой пришел с цветами к ее замку

Ежегодно Алла Пугачева встречает первое воскресенье марта с друзьями. Примадонна называет этот день "праздником желтых цветов". Издание "Комсомольская правда" пишет, что 7 марта к замку звезды приехал ее фан-клуб. 

Из-за пандемии 71-летняя звезда редко покидает стены своего замка в деревне Грязь. На этот раз она встретила праздник "желтых цветов" с семьей. Неожиданно к ней пожаловали фанаты. 

"Очередной сюрприз для Аллы от ее поклонников! Спасибо большое, ребята за этот подарок в первое воскресенье весны! Здорово, что поддерживаете традицию этого праздника!" -написал Максим Галкин в Instagram.

Поклонники обступили их семейный замок с плакатами и цветами. Люди пели и читали стихи.

"Алла, разреши весну!" - кричали они.

Звезда ответила поклонникам, что весну разрешают "силы небесные". 

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