"Алла, разреши весну!": Фан-клуб Пугачевой пришел с цветами к ее замку

Из-за пандемии 71-летняя звезда редко покидает стены своего замка в деревне Грязь. На этот раз она встретила праздник "желтых цветов" с семьей. Неожиданно к ней пожаловали фанаты.

"Очередной сюрприз для Аллы от ее поклонников! Спасибо большое, ребята за этот подарок в первое воскресенье весны! Здорово, что поддерживаете традицию этого праздника!" -написал Максим Галкин в Instagram.

Поклонники обступили их семейный замок с плакатами и цветами. Люди пели и читали стихи.

"Алла, разреши весну!" - кричали они.