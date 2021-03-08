Фото ⟩ Завершена реставрация фасада здания Минэкономики: затраты составили почти 2 млн евро

Работы по восстановлению старинного здания эпохи югендстиль в центре Риги начались летом 2019 года и завершились через полтора года - в декабре 2020 года. "Восстановительные работы проводились в условиях пандемии с соблюдением необходимых мер по безопасности труда и указаний Латвийского управления национального культурного наследия по сохранению культурно-исторических свидетельств. Независимо от дальнейших сценариев развития здания инвестиции в дом Министерства экономики лишь приумножат стоимость данного объекта недвижимости", - отметил Р. Гришкевичс.

Работы по восстановлению старинного здания эпохи югендстиль в центре Риги начались летом 2019 года и завершились через полтора года - в декабре 2020 года.

"Восстановительные работы проводились в условиях пандемии с соблюдением необходимых мер по безопасности труда и указаний Латвийского управления национального культурного наследия по сохранению культурно-исторических свидетельств. Независимо от дальнейших сценариев развития здания инвестиции в дом Министерства экономики лишь приумножат стоимость данного объекта недвижимости", - отметил Р. Гришкевичс.

Восстановительные работы проведены объединением юридических лиц SIA Delta Construction и SIA SCM Latvia. Совокупные инвестиции в проект составили 1,91 миллиона евро (включая НДС), при этом большая часть финансирования (1,85 млн евро) обеспечена программой проекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО "Устранение опасности и аварийной ситуации государственных зданий, расположенных на территории "Исторический центр Риги", в свою очередь, меньшая часть (60,5 тыс. евро) - из поступлений VNĪ от отчуждения собственности.

Галерея: Обновленный фасад здания Министерства экономики

В целях повышения безопасности и уменьшения неудобств для работающих в здании восстановительные работы выполнялись последовательно, начиная с восстановления фасада со стороны улицы. Параллельно велось восстановление фасадной штукатурки и окрашивания во внутренних дворах с одновременной реставрацией имеющихся деревянных окон и дверей фасада со стороны улицы, восстановлением крыши и другими работами. Для людей с особыми потребностями возле одного из входов в здание установлен подъемник.

"Мы благодарны VNĪ за проделанную работу - здание, несомненно, стало гораздо привлекательнее визуально, устранены ранее обнаруженные дефекты фасада и существенно улучшены показатели энергоэффективности здания в результате реставрации деревянных окон и дверей. Здание стало безопаснее как для прохожих, так и для работающих в нем сотрудников министерства и отдельных наших учреждений", - отметил государственный секретарь Министерства экономики Эдмундс Валантис.

Наряду с восстановлением здания на ул. Бривибас, 55, в Риге в настоящий момент в сотрудничестве с представителями Министерства экономики рассматриваются возможности централизации Министерства экономики и подчиненных ему учреждений в одном объекте недвижимости, чтобы тем самым обеспечить оптимизированное расположение помещений, соответствующие современным требованиям условия труда и более эффективное расходование средств в долгосрочной перспективе.

Уже сообщалось, что, согласно принятому 14 августа 2018 года концептуальному решению о переезде Министерства экономики и подчиненных ему учреждений в одно здание, было предложено здание на ул. Элизабетес, 2, однако в связи с решением правительства обустроить в этом месте Национальный концертный зал Министерству экономики для дальнейшей централизации необходимо искать другую альтернативу.

"Все еще остается актуальным вопрос размещения министерства и подчиненных ему учреждений в одном здании, что обеспечило бы экономию ресурсов в долгосрочной перспективе и создание рабочей среды, соответствующей современным требованиям.

Фасад здания на ул. Бривибас, 55, восстановлен, теперь нужно обновить системы внутренних инженерных коммуникаций и внутренние помещения.

В заключении о техническом обследовании здания от 2019 года рекомендовано заменить старые, встроенные в конструкции трубопроводы системы водоснабжения, что возможно только после освобождения здания от присутствия сотрудников. Для создания соответствующей современным требованиям рабочей среды необходима целесообразная хозяйственная планировка помещений, избавленная от "кабинетной" системы", - добавил Э. Валантис.