Видео ⟩ Музыкант из Риги выпустил клип о женских мечтах и пригласил на онлайн-концерт

Это первая совместная работа Алекса и Юлии. За кадром они творческие друзья и часто поддерживают друг друга. Особенно в период пандемии.

Однажды у Алекса появилась идея снять клип, в котором главная героиня была бы в качестве невесты.

"Мы подумали вместе и решили, что самое время написать песню к 8 Марта", - рассказывает Алекс.

ФОТО: Пресс-фото

Он подчеркнул, что хотел сделать историю, которая будет понятна любой девушке.

"Кстати, для Юлии это был первый опыт в роли актрисы, а также режиссера и организатора съемок музыкального клипа. Пришлось много работать на камеру во время сильного мороза (-20) в летних платьях и босоножках, так как хотелось заснять красивую белую зиму", - отмечает музыкант.

ФОТО: Пресс-фото

Юлия Дмитренко указала, что, когда тебе 30 с хвостиком, ты все чаще слышишь фразы "что же ты одна", "надо мужа искать", "последний вагончик" и так далее.

"Это все неприятно слышать любой девушке... Будут неудачные свидания, будут переживания, сайты знакомств, поддержка подруг и обсуждение мужиков. И у большинства будет желание встретить того самого человека. Встретить любовь. Свою пару. И надеть свадебное платье. Даже если сама идея свадьбы девушке не нравится, то нарядное платье, прическа и макияж не оставят ее равнодушной", - подчеркивает фотограф.

Клип получился с легкой иронией и юмором. Позитивный и немного приободряющий. Посыл песни и видео: "Мечтай, живи, слушай себя и свое сердце. Пробуй снова и снова, а главное - верь в себя!".

"Живи своей жизнью. Развивайся, учись, улыбайся и строй свои планы. И когда ты будешь заниматься собой, судьба сама тебя сведет с тем самым. И чаще всего наши мечты исполняются, когда мы отпускаем ситуацию и не драматизируем ее", - считает Юлия.

В клипе присутствуют отсылки к известным сказкам про принцев и принцесс.

ФОТО: Пресс-фото

"Текст песни создавался в процессе написания сценария для поддержания общей гармонии и целостности идеи. Все мы читаем сказки, и каждая девушка хоть иногда хочет чувствовать себя принцессой... Мы хотели подарить хорошее настроение. Поздравляем всех женщин с 8 Марта!" - подытоживает Алекс.

Алекс Лещинский также приглашает всех желающих посмотреть и послушать специальный праздничный онлайн-концерт, который пройдет 8 марта в 19:00 на его Instagram-странице.

Видео: Алекс Лещинский - "Для тебя"