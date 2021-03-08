Связка Кейн - Сон из "Тоттенхэма" побила рекорд 26-летней давности
В рамках 27-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) "Тоттенхэм" у себя дома обыграл "Кристал Пэлас" со счётом 4:1.
В рамках 27-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) "Тоттенхэм" у себя дома обыграл "Кристал Пэлас" со счётом 4:1.
Двумя голами в составе победителей отметился Гарет Бэйл, которому дважды ассистировал нападающий Гарри Кейн. Он же отметился и дублем в этой встрече.
Во время четвёртого гола "Тоттенхэма" Кейну ассистировал кореец Сон Хын Мин. Это 14-й случай в текущем сезоне, когда Кейн и Сон ассистировали друг другу.
Таким образом, связка Кейна и Сона установила новый рекорд АПЛ по этому показателю. Ранее лучшим результатом были 13 голов связки Алан Ширер - Крис Саттон в "Блэкберне" в сезоне-1994/95.
В текущем сезоне Гарри Кейн в 25 матчах АПЛ забил 16 голов и сделал 13 результативных передач. На счету Сона 13 мячей в 27 матчах и 9 передач.
Подопечные Жозе Моуринью, набрав в 27 матчах 45 очков занимают 6-е место в турнирной таблице. Лидером чемпионата Англии является "Манчестер Сити" (65 очков), который в минувшие выходные потерпел поражение от "Манчестер Юнайтед" со счётом 0:2.