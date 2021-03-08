Известно, когда Левитс может получить вторую дозу вакцины от Covid-19

Левитс получил первую дозу вакцины AstraZeneca 11 февраля в Клинической университетской больнице им. Страдиня.

В тот же день первую дозу вакцины получили премьер-министр Кришьянис Кариньш, бывшие президенты Гунтис Улманис, Вайра Вике-Фрейберга, Андрис Берзиньш, Валдис Затлерс и другие.