Пн, 8.03.2021
Как минимум должен быть объявлен мораторий на любые облегчения ограничений, мы не можем пойти дальше и открыть больше отраслей, которые способствуют большему количеству контактов между людьми. Это необходимо предотвратить. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Известно, когда Левитс может получить вторую дозу вакцины от Covid-19

Вакцинация Эгила Левитса ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Президент Эгил Левитс может получить вторую дозу вакцины от Covid-19 в середине апреля, сообщила агентству LETA советник президента Айва Розенберга.

Левитс получил первую дозу вакцины AstraZeneca 11 февраля в Клинической университетской больнице им. Страдиня.

В тот же день первую дозу вакцины получили премьер-министр Кришьянис Кариньш, бывшие президенты Гунтис Улманис, Вайра Вике-Фрейберга, Андрис Берзиньш, Валдис Затлерс и другие.

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