"Рейнджерс" досрочно выиграли чемпионат Шотландии без единого поражения. Это первый трофей Джеррарда в тренерской карьере

Случилось это после того, как "Селтик", идущий вторым, сыграл вничью с "Данди" (0:0) и потерял математические шансы догнать лидера - разрыв между первым и вторым местом стал 20 очков за шесть матчей до конца чемпионата.

Отдельно отметим, что после 32 туров "Рейнджерс" во главе со Стивеном Джеррардом ни разу не проиграли - 28 побед и 4 ничьих.

"Рейнджерс" стали чемпионом Шотландии впервые с 2011 года. С тех пор команда пережила банкротство, ссылку в низшие лиги шотландского футбола, а также возвращение в элиту. Для клуба из Глазго это чемпионство стало рекордным 55-м. У "Селтика" - 51 титул.

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард возглавляет "Рейнджерс" с 2018 года. Для него это первая самостоятельная работа в качестве тренера на взрослом уровне и первый трофей. В качестве игрока Джеррард взял 11 трофеев - Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, два Кубка Англии, три Кубка лиги, по два Суперкубка Англии и УЕФА - ни разу не выиграв чемпионат Англии.