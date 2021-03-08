2маши, Моргенштерн или Little Big? В России выберут участника на конкурс "Евровидение"

"Исполнитель и песня, которые представят Россию на конкурсе Евровидение в мае 2021 года в Роттердаме, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, которое выйдет в прямом эфире Первого канала", - говорится в пресс-релизе.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта рассказал, что в этом году руководство канала хочет, чтобы последнее слово осталось за зрителями.