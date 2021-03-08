Пн, 8.03.2021
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#2маши, Моргенштерн или Little Big? В России выберут участника на конкурс "Евровидение"

Рэпер Моргенштерн ФОТО: Скриншот из видео

В понедельник, 8 марта, в эфире Первого канала выберут исполнителя и песню, которые представят Россию на "Евровидении-2021". Голосовать за артистов будут зрители. Сообщает пресс-служба телеканала. 

"Исполнитель и песня, которые представят Россию на конкурсе Евровидение в мае 2021 года в Роттердаме, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, которое выйдет в прямом эфире Первого канала", - говорится в пресс-релизе.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта рассказал, что в этом году руководство канала хочет, чтобы последнее слово осталось за зрителями.

Ранее в СМИ появилась информация, что сформирован шорт-лист Евровидения, в который вошли группа #2маши, Антон Беляев (Therr Maitz), Алишер Моргенштерн, Егор Крид и Данил Прытков (Niletto), однако пресс-служба Первого канала оставила этот вопрос без комментариев. Также в отборе примет участие и группа Little Big, которая в прошлом году должна была представлять Россию на телевизионном конкурсе. 

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