В Литве за минувшие сутки подтверждено 213 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 1181

Эстония

В Эстонии за минувшие сутки проанализировано 5496 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дал 1181 тест (21,5%), скончались 14 человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 1335,5 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 19%.

В больницах находятся 626 пациентов с коронавирусом.

По состоянию на 8 марта в Эстонии обе дозы вакцины получили 43 975 человек.

Литва

В Литве за прошедшие сутки заражение Covid-19 подтверждено еще у 213 человек, скончались восемь пациентов, сообщил Департамент статистики Литвы.

В воскресенье было сделано 2806 анализов, таким образом, удельный вес положительных результатов составил 7,6%. Всего в Литве было сделано 2 175 030 анализов.

С начала пандемии заражение Covid-19 было констатировано у 202 430 человек, а выздоровели 188 245 человек.

Всего в Литве скончались 3336 человек с подтвержденным коронавирусом.

В данный момент в больницах находятся 923 пациента с Covid-19, 100 из них - в отделениях интенсивной терапии.