В Литве за минувшие сутки подтверждено 213 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 1181
В Эстонии за минувшие сутки подтвержден 1181 новый случай Covid-19, скончались 14 человек. В Литве - 213 новых случаев и восемь смертей.
В Эстонии за минувшие сутки подтвержден 1181 новый случай Covid-19, скончались 14 человек. В Литве - 213 новых случаев и восемь смертей.
Эстония
В Эстонии за минувшие сутки проанализировано 5496 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дал 1181 тест (21,5%), скончались 14 человек.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 1335,5 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 19%.
В больницах находятся 626 пациентов с коронавирусом.
По состоянию на 8 марта в Эстонии обе дозы вакцины получили 43 975 человек.
Литва
В Литве за прошедшие сутки заражение Covid-19 подтверждено еще у 213 человек, скончались восемь пациентов, сообщил Департамент статистики Литвы.
В воскресенье было сделано 2806 анализов, таким образом, удельный вес положительных результатов составил 7,6%. Всего в Литве было сделано 2 175 030 анализов.
С начала пандемии заражение Covid-19 было констатировано у 202 430 человек, а выздоровели 188 245 человек.
В данный момент в больницах находятся 923 пациента с Covid-19, 100 из них - в отделениях интенсивной терапии.
Двухнедельная кумулятивная заболеваемость в Литве составляет 238,7 случаев на 100 000 жителей.