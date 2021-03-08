В Латвии от Covid-19 привиты девять человек старше 100 лет
На сегодняшний день в Латвии прививки от Covid-19 получили девять человек старше 100 лет, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
На сегодняшний день в Латвии прививки от Covid-19 получили девять человек старше 100 лет, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Восемь из девяти привитых - женщины.
До 7 марта первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 64 172 человека: 43 983 женщины (68,5%) и 20 189 мужчин (31,5%).
30,9% жителей, получивших первую дозу прививки, входят в возрастную группу 70-79 лет, 15,4% - в группу 80-89 лет, 13,8% - в группу 50-59 лет, 13% - в группу 60-69 лет, 9,9% - в группу 40-49 лет, 8,4% - в группу 30-39 лет, 6,7% - в группу 20-29 лет.
В возрастной группе 90-99 лет первую дозу вакцины от Covid-19 получили 1029 человек, что составляет 1,6% всех привитых, в возрастной группе до 19 лет прививку получил 221 человек (0,3%). Вероятнее всего, в эту группу входят студенты медицинских факультетов.