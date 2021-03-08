В Латвии от Covid-19 привиты девять человек старше 100 лет

Восемь из девяти привитых - женщины.

До 7 марта первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 64 172 человека: 43 983 женщины (68,5%) и 20 189 мужчин (31,5%).

30,9% жителей, получивших первую дозу прививки, входят в возрастную группу 70-79 лет, 15,4% - в группу 80-89 лет, 13,8% - в группу 50-59 лет, 13% - в группу 60-69 лет, 9,9% - в группу 40-49 лет, 8,4% - в группу 30-39 лет, 6,7% - в группу 20-29 лет.