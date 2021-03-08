В одной из бань Риги в субботу отдыхали 20 человек. Пока не приехала полиция
В прошедшую субботу Госполиция констатировала запрещенное собрание 20 человек в одной из рижских бань, сообщает агентство LETA.
В прошедшую субботу Госполиция констатировала запрещенное собрание 20 человек в одной из рижских бань, сообщает агентство LETA.
Начат процесс административного нарушения, в рамках которого будет оценена ответственность владельца бани и посетителей в нарушениях ограничений в связи с Covid-19. Кроме того, полиция в ходе процесса выяснит точное число посетителей бани в момент нарушения.
Напомним, за нарушение установленных во время режима чрезвычайной ситуации ограничений грозит денежный штраф: для физических лиц - от 10 до 2000 евро, а для юридических - от 140 до 5000 евро.