Пн, 8.03.2021
Как минимум должен быть объявлен мораторий на любые облегчения ограничений, мы не можем пойти дальше и открыть больше отраслей, которые способствуют большему количеству контактов между людьми. Это необходимо предотвратить. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

В одной из бань Риги в субботу отдыхали 20 человек. Пока не приехала полиция

Иллюстрация ФОТО: LETA

В прошедшую субботу Госполиция констатировала запрещенное собрание 20 человек в одной из рижских бань, сообщает агентство LETA.

Начат процесс административного нарушения, в рамках которого будет оценена ответственность владельца бани и посетителей в нарушениях ограничений в связи с Covid-19. Кроме того, полиция в ходе процесса выяснит точное число посетителей бани в момент нарушения.

Напомним, за нарушение установленных во время режима чрезвычайной ситуации ограничений грозит денежный штраф: для физических лиц - от 10 до 2000 евро, а для юридических - от 140 до 5000 евро.

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