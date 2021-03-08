Интерконтинентальный кубок FIA по дрифту в 2021 году пройдёт в Риге

В 2021 году Интерконтинентальный кубок FIA впервые в своей истории состоится в Европе - соревнования пройдут с 11 по 13 июня на автодроме "Бикерниеки" в самом сердце Риги. Столица Латвии уже многие годы хорошо известна европейским болельщикам по различным дрифтовым первенствам, а с 2016 по 2020 годы автодром "Бикерниеки" был ареной национального этапа Чемпионата мира FIA по ралли-кроссу.
По итогам официального тендера Международной автомобильной федерации (FIA) новым промоутером Интерконтинентального кубка по дрифту выступит ООО "Русская Дрифт Серия". Контракт рассчитан на три года и действителен до 2023-го включительно. Решение утверждено Всемирным советом FIA по автоспорту в декабре прошлого года.
Чемпионат RDS GP за кратчайшие сроки стал одним из самых престижных дрифтовых первенств в мире, а этапы, проходящие по всей России - от "Сочи Автодрома" и Moscow Raceway до "ПримРинга" во Владивостоке, регулярно собирают звёзд из Японии, США и европейских государств. В России ни одно другое соревнование национального уровня не собирает такого количества болельщиков.
Руководитель РДС Дмитрий Добровольский: "Для нас большая честь стать промоутерами FIA Intercontinental Drifting Cup - единственного в мире соревнования по дрифту под эгидой Международной автомобильной федерации. В этом году FIA IDC впервые пройдёт в Европе и откроет новую главу своей истории, которая станет незабываемым опытом как для пилотов, так и для болельщиков. Наш трёхлетний контракт с FIA - это только начало большого пути. Мы здесь надолго. И наша главная цель - сделать дрифт одной из самых популярных гоночных дисциплин на планете".
Президент Комиссии FIA по дрифту Акира Иида: "Мы счастливы открыть новую главу истории FIA IDC и рады, что с нами РДС - партнёр, который способен провести такие состязания на достойном уровне. Рига - прекрасное место для начала этой главы".
Дрифт официально признан автоспортивной дисциплиной в 2017 году, после чего годом спустя была учреждена Комиссия FIA по дрифту. FIA IDC впервые состоялся в 2017-м и стал первым в истории соревнованием по дрифту под эгидой Международной автомобильной федерации.
В первые три года состязания проходили на родине дрифта - в Японии. Первым победителем FIA IDC стал Масато Кавабата, в то время как Георгий Чивчян, выигравший в 2018 и 2019 годах, является не только действующим чемпионом, но и единственным двукратным обладателем Кубка. В 2020 году FIA IDC не состоялся, но теперь впервые пройдёт за пределами Японии. Кроме того, дрифт вошёл в перечень дисциплин FIA Motorsport Games - автоспортивных игр, состоявшихся в 2019 году.