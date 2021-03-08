Интерконтинентальный кубок FIA по дрифту в 2021 году пройдёт в Риге

По итогам официального тендера Международной автомобильной федерации (FIA) новым промоутером Интерконтинентального кубка по дрифту выступит ООО "Русская Дрифт Серия". Контракт рассчитан на три года и действителен до 2023-го включительно. Решение утверждено Всемирным советом FIA по автоспорту в декабре прошлого года.

Чемпионат RDS GP за кратчайшие сроки стал одним из самых престижных дрифтовых первенств в мире, а этапы, проходящие по всей России - от "Сочи Автодрома" и Moscow Raceway до "ПримРинга" во Владивостоке, регулярно собирают звёзд из Японии, США и европейских государств. В России ни одно другое соревнование национального уровня не собирает такого количества болельщиков.

ФОТО: Пресс-фото

Руководитель РДС Дмитрий Добровольский: "Для нас большая честь стать промоутерами FIA Intercontinental Drifting Cup - единственного в мире соревнования по дрифту под эгидой Международной автомобильной федерации. В этом году FIA IDC впервые пройдёт в Европе и откроет новую главу своей истории, которая станет незабываемым опытом как для пилотов, так и для болельщиков. Наш трёхлетний контракт с FIA - это только начало большого пути. Мы здесь надолго. И наша главная цель - сделать дрифт одной из самых популярных гоночных дисциплин на планете".

Президент Комиссии FIA по дрифту Акира Иида: "Мы счастливы открыть новую главу истории FIA IDC и рады, что с нами РДС - партнёр, который способен провести такие состязания на достойном уровне. Рига - прекрасное место для начала этой главы".

ФОТО: Пресс-фото

Дрифт официально признан автоспортивной дисциплиной в 2017 году, после чего годом спустя была учреждена Комиссия FIA по дрифту. FIA IDC впервые состоялся в 2017-м и стал первым в истории соревнованием по дрифту под эгидой Международной автомобильной федерации.