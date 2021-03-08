Пн, 8.03.2021
Мы будем использовать каждую безопасную и научно обоснованную возможность защитить здоровье и жизнь жителей Латвии Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Число госпитализированных с Covid-19 пациентов снова превысило 800

Иллюстративное фото ФОТО: AFP/SCANPIX

В воскресенье в Латвии были госпитализированы 67 пациентов с Covid-19, а общее число пациентов в больницы выросло с 757 в субботу до 813 в воскресенье, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В воскресенье из больниц были выписаны всего два пациента с Covid-19.

Из 813 госпитализированных 730 находятся в состоянии средней тяжести, тогда как 83 - в тяжелом состоянии.

С момента появления Covid-19 в Латвии из больниц были выписаны 8724 переболевших этой болезнью человека.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 194 новых случая Covid-19, скончались 4 инфицированных.

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет.

За последние сутки проведено 3214 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 90 525 человек, умер 1691 человек.

Согласно расчетам агентства LЕТА, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 457,7 случая на 100 000 населения, за последние две недели заболели 8732 человека.

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