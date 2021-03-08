Число госпитализированных с Covid-19 пациентов снова превысило 800

В воскресенье из больниц были выписаны всего два пациента с Covid-19.

Из 813 госпитализированных 730 находятся в состоянии средней тяжести, тогда как 83 - в тяжелом состоянии.

С момента появления Covid-19 в Латвии из больниц были выписаны 8724 переболевших этой болезнью человека.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 194 новых случая Covid-19, скончались 4 инфицированных.

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет.

За последние сутки проведено 3214 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 90 525 человек, умер 1691 человек.