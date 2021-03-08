Полиция возбудила уголовное дело по факту найденного в Юрмале мертвым предпринимателя

В отделе по связям с общественностью Государственной полиции, не назвав личность, сообщили агентству LETA, что 24 февраля полиция Юрмалы обнаружила тело человека.

Информация, имеющаяся в распоряжении полиции, не указывает на то, что было совершено уголовное преступление, однако уголовное дело было возбуждено по части уголовного закона об уголовных преступлениях против здоровья человека, и расследование продолжается.

В воскресенье, 7 марта, программа Nekā personīga телеканала TV3 сообщила, что Шнитников был найден на берегу моря с петлей на шее. В Госполиции LETA эту информацию не комментировали.

По информации Firmas.lv, Шкитников когда-то входил в число владельцев нескольких предприятий, например, в совместном латвийско-германском предприятии Baltnorvent и Latdizains. Также работал в регбийном клубе "Юрмала".

Nekā personīga сообщила, что Департамент внутренней безопасности СГД возбудил уголовное дело в отношении сотрудника Службы государственных доходов (СГД) Ивара Арсмениекса за разглашение секретной информации.

Как сообщили в передаче, некий производитель акцизных товаров сообщил в службу, что Шнитников несколько раз обращался к нему, предлагая незаконные услуги. Шнитников намекал, что у него есть свои люди в СГД и предприниматель может быть уверен, что тот как посредник способен уладить все вопросы, связанные с ввозом и вывозом грузов. Шла ли речь об уклонении от уплаты налогов, ввозе запрещенных товаров и сколько стоят такие услуги - неизвестно. Разговоры до конкретных действий не дошли, поскольку предприниматель передал информацию о посреднике в СГД.

29 января Управление внутренней безопасности СГД провело обыск в доме Шнитникова. Были обнаружены записи о взятках в размере двух миллионов и распечатки из баз данных СГД.

У передачи есть неофициальные данные, что эту информацию Шнитникову предоставлял Арсмениекс, который проработал в учреждении уже двадцать лет. В последние годы бывший таможенник был назначен старшим инспектором аналитического отдела Управления налоговой и таможенной полиции, где его задачей было контролировать наземные и морские грузовые перевозки и анализировать риски.

Одновременно с обыском у Шнитникова 29 января этого года оперативники обыскали и резиденцию Арсмениекса.

Как сообщили в программе, Арсмениекс давно "обнародовал" внутреннюю информацию учреждения обо всех перемещениях грузов. Nekā personīga также известно, что теперь бывший сотрудник СГД Арсмениекс ездил во время выходных за рулем дорогих автомобилей, которые не зарегистрированы на его имя и не соответствуют его доходу.

Утром в понедельник, 8 марта, генеральный директор СГД Иева Яунземе призналась в программе Латвийского телевидения Rīta Panorāma, что

утечка информации о возбужденном уголовном процессе ставит под угрозу возможности задержания преступников.