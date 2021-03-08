Пн, 8.03.2021
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Габриэлюс Ландсбергис, Министр иностранных дел Литвы
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200 млн инвестиций: коалиция сообщила о новых решениях
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  • На этой неделе могут решить об инвестициях 200 млн евро в инфраструктуру
Кришьянис Кариньш ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Сегодня, 7 марта, прошло заседание коалиции под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша, после которого также прошла пресс-конференция, на которой преавительство рассказало о новых решениях.

В пресс-конференции принимали участие:

  • Премьер-министр Кришьянис Кариньш;
  • Министр юстиции Янис Борданс;
  • Министр VARAM Артур Том Плешс;
  • Министр сельского хозяйства Каспар Гехардс;
  • Председатель фракции KPV LV Марис Можвилло

Видео: запись пресс-конференции

На этой неделе правительство может решить об инвестициях 200 млн евро в инфраструктуру

На этой неделе правительство может принять решение о выделении 200 миллионов евро на стимулирование экономики для инфраструктурных проектов, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

По его словам, сегодня представители коалиции обсудили два важнейших вопроса - выделение 200 миллионов евро на объекты инфраструктуры и поправки в Закон о высших учебных заведениях, рассматриваемые Сеймом.

Кариньш сообщил, что инфраструктурные проекты необходимы для стимулирования экономики и содействия занятости, и работа над ними продолжается между министерствами.

Премьер-министр выразил надежду, что рассмотрение и принятие этих решений может состояться в четверг, 11 марта.

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