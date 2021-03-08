200 млн инвестиций: коалиция сообщила о новых решениях

В пресс-конференции принимали участие:
- Премьер-министр Кришьянис Кариньш;
- Министр юстиции Янис Борданс;
- Министр VARAM Артур Том Плешс;
- Министр сельского хозяйства Каспар Гехардс;
- Председатель фракции KPV LV Марис Можвилло
Видео: запись пресс-конференции
На этой неделе правительство может решить об инвестициях 200 млн евро в инфраструктуру
На этой неделе правительство может принять решение о выделении 200 миллионов евро на стимулирование экономики для инфраструктурных проектов, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
По его словам, сегодня представители коалиции обсудили два важнейших вопроса - выделение 200 миллионов евро на объекты инфраструктуры и поправки в Закон о высших учебных заведениях, рассматриваемые Сеймом.
Кариньш сообщил, что инфраструктурные проекты необходимы для стимулирования экономики и содействия занятости, и работа над ними продолжается между министерствами.
Премьер-министр выразил надежду, что рассмотрение и принятие этих решений может состояться в четверг, 11 марта.