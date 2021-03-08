200 млн инвестиций: коалиция сообщила о новых решениях

В пресс-конференции принимали участие:

Премьер-министр Кришьянис Кариньш;

Министр юстиции Янис Борданс;

Министр VARAM Артур Том Плешс;

Министр сельского хозяйства Каспар Гехардс;

Председатель фракции KPV LV Марис Можвилло

Видео: запись пресс-конференции

На этой неделе правительство может решить об инвестициях 200 млн евро в инфраструктуру

На этой неделе правительство может принять решение о выделении 200 миллионов евро на стимулирование экономики для инфраструктурных проектов, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

По его словам, сегодня представители коалиции обсудили два важнейших вопроса - выделение 200 миллионов евро на объекты инфраструктуры и поправки в Закон о высших учебных заведениях, рассматриваемые Сеймом.

Кариньш сообщил, что инфраструктурные проекты необходимы для стимулирования экономики и содействия занятости, и работа над ними продолжается между министерствами.