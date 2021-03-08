Слуцкий и футболисты "Рубина" снялись в необычном видео в честь 8 марта
Футбольный клуб "Рубин" выложил видеопоздравление с Международным женским днём, в котором снялись игроки казанской команды и главный тренер Леонид Слуцкий.
Футбольный клуб "Рубин" выложил видеопоздравление с Международным женским днём, в котором снялись игроки казанской команды и главный тренер Леонид Слуцкий.
Главной звездой видео стал, конечно же, главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий. Ролик - отсылка к заставке сериала Паоло Соррентино "Молодой папа", а Слуцкий отыгрывает роль, которую исполнил британский актёр Джуд Лоу.
Слуцкий в светлом костюме и шляпе прошёл между игроками казанской команды, неся в руках букет роз. "Милые дамы, с праздником 8 Марта вас!", - гласит надпись в концовке видео.
Отметим, что в понедельник, 8 марта, "Рубин" сыграет дома с "Зенитом" в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. На данный момент казанцы занимают девятое место (31 очко), а "Зенит" с 42 очками лидирует в турнирной таблице.