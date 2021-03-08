Слуцкий и футболисты "Рубина" снялись в необычном видео в честь 8 марта

Главной звездой видео стал, конечно же, главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий. Ролик - отсылка к заставке сериала Паоло Соррентино "Молодой папа", а Слуцкий отыгрывает роль, которую исполнил британский актёр Джуд Лоу.

Слуцкий в светлом костюме и шляпе прошёл между игроками казанской команды, неся в руках букет роз. "Милые дамы, с праздником 8 Марта вас!", - гласит надпись в концовке видео.