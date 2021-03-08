Множество латвийцев хотят привиться именно "Спутник V" - и не только русскоязычные. В чем причина?

В опросе, проведенном SKDS, 44% респондентов указали, что хотели бы пройти вакцинацию вакциной "Sputnik V", меньшее количество респондентов выбрали другие вакцины, доступные в Латвии. Причем

такое мнение высказывают не только русскоязычные.

"Это будет предположение с моей стороны, но я думаю, что это результат рационального информационного фона, который существует вокруг той или иной вакцины", - признает Кактиньш.

Примеры включают первоначальные сообщения о человеческих смертях в Норвегии после вакцинации Pfizer/BioNTech или о непригодности AstraZeneca для пожилых людей. Хотя в обоих случаях информация была позже уточнена и объяснена, "семена сомнения уже посеяны", - пояснил Кактиньш.

По его словам, в этом плане у "Спутника V" "меньше знаков минус".

В то же время, оценивая негативное общественное мнение о вакцинации против Covid-19 в целом, Кактиньш подчеркнул, что сейчас, когда количество вакцин невелико, правительство находится в еще более выгодной ситуации. Руководитель исследовательского центра признал, что если бы больше людей захотели пройти вакцинацию, "шкала гнева" была бы намного выше.

Уже сообщалось, что 23% латвийцев хотели бы иметь возможность выбрать вакцину против Covid-19, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией SKDS, результаты которого будет представлены на заседании Кабинета министров в четверг, 11 февраля.

20% респондентов сообщили, что хотят вакцинироваться любой вакциной, если она была должным образом протестирована и одобрена.

20% респондентов указали, что они будут вакцинированы только в том случае, если есть возможность выбрать вакцину против Covid-19 от конкретного производителя. 28% респондентов заявили, что не хотят вакцинироваться против Covid-19.