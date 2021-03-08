Возможная связь со смертью и тяжелое заболевание: в Австрии приостановлена вакцинация одной из партий прививок от Covid-19

"Федеральное управление безопасности здоровья (BASG) получило два сообщения, которые совпали по времени с вакцинацией из одной и той же партии вакцины AstraZeneca в больнице округа Цветль", - говорится в сообщении.

49-летняя женщина умерла от серьезных проблем со здоровьем, связанных со свертыванием крови, а у 35-летней женщины была диагностирована тромбоэмболия легочной артерии, от которой она сейчас проходит лечение.

"В настоящее время нет доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией", - подчеркивает BASG.

Австрийские СМИ сообщают, что обе женщины работают медсестрами в больнице города Цветль.

BASG заявляет, что тромбы не входят в число известных побочных эффектов от вакцины. Управление проводит тщательное расследование и из соображений предосторожности приостановило использование партии вакцин.

Представитель AstraZeneca заявляет, что "подтвержденных серьезных случаев, связанных с применением вакцины, нет", и подчеркивает, что все партии вакцины проходят строгий контроль качества.

Клинические исследования и опыт вакцинации на сегодняшний день показали, что вакцина безопасна и эффективна. Представитель AstraZeneca добавил, что ее использование одобрено более чем в 50 странах.

AstraZeneca также заявила, что компания поддерживала контакты с австрийскими властями и оказывала помощь в расследовании.

Регулирующие органы Европейского союза (ЕС) одобрили использование AstraZeneca в конце января, а Всемирная организация здравоохранения - в середине февраля.

Побочные реакции, наблюдаемые в клинических испытаниях, обычно были недолговечными. Среди них не было обнаружено побочных эффектов, связанных с появлением тромбов.