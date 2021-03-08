8 марта по-белорусски: по политическим мотивам против женщин возбуждено 141 уголовное дело

В Беларуси 38 женщин признаны политзаключенными, в том числе несколько журналисток и правозащитниц. Как минимум 49 женщин находятся в местах заключения или под домашним арестом.

Такие данные опубликовал правозащитный центр "Весна" в воскресенье, 7 марта, призвав накануне Международного дня борьбы за права женщин поддержать тех, кто оказался в Беларуси жертвами политически мотивированных преследований.

По данным организации, с начала избирательной кампании на президентских выборах 2020 года против женщин в Беларуси было возбуждено как минимум 141 уголовное дело в связи с их политическими убеждениями. "Как никогда до этого, огромное количество женщин было брошено за решетку по политическим мотивам", - констатируют правозащитники.

Как минимум 17 женщин в стране по решению суда находятся на "домашней химии" (ограничение свободы, при котором осужденный не направляется в исправительное учреждение, но обязан соблюдать ряд правил, в том числе регулярно отмечаться в милиции).