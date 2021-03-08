SPKC прогнозирует, когда в Латвии улучшится эпидемиологическая ситуация

Как сообщила агентству LЕТА представитель SPKC Илзе Арая, число инфицированных Covid-19 жителей Латвии по-прежнему снижается медленно. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 11,2%, выявлялось в среднем по 592 случая заражения Covid-19 в день.

По данным SPKC, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии в конце прошлой недели составлял 461,9 случая на 100 тыс. жителей, а сейчас составляет 457,7 случая. Таким образом, SPKC прогнозирует, что

при сохранении существующих ограничений и нынешнего темпа снижения заболеваемости достичь установленной цели - менее 200 новых случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей в день - удастся только в мае. 2

Ранее SPKC пояснял, что говорить об улучшении эпидемиологической ситуации и смягчении ограничений можно будет, когда заболеваемость в стране составит меньше 200 случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей, то есть не более 270 новых случаев заболевания в день.

За последние семь дней в Латвии было проведено наибольшее до сих пор количество тестов на Covid-1" - 81 179. Средняя доля положительных результатов теста составила 5,1%. Тогда как за тот же период семью днями ранее было проведено 70 477 тестов и доля положительных результатов составила 6,6%.

За прошедшую неделю в Латвии зарегистрировано 4145 новых случаев Covid-19, тогда как за аналогичный период неделей ранее - 4667. Снижение заболеваемости отмечается во всех возрастных группах, кроме детей. По-прежнему наблюдается рост заболеваемости среди детей до 14 лет. В то же время наибольшая заболеваемость сейчас наблюдается среди молодых людей в возрасте от 10 до 19 лет.