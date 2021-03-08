В Эстонии агрессивный мужчина ударил водителя автобуса ногой в лицо

С помощью пассажиров агрессивных мужчин удалось выставить из автобуса. Нападавший ушел в одном ботинке, пишет Rus.Postimees.
Поскольку этот инцидент отнял некоторое время, водитель решил продолжить путь, чтобы не отставать от графика, и на конечной остановке линии в Тарту он позвонил в полицию и сообщил о случившемся.
Пьяные пассажиры каждую неделю
С момента инцидента прошло уже прилично времени, поэтому полицейскому патрулю не удалось сразу поймать в Вастсе-Куусте агрессоров. Но полиция расследует обстоятельства произошедшего и попробует задержать нападавших.
После удара у водителя автобуса опухло лицо, под глазом гематома. Водитель, который стал жертвой нападения, не хотел подробнее рассказать о случившемся, а его коллега согласился поговорить на эту тему. Но он все-таки попросил сохранить его анонимность.
Водитель автобуса сказал, что почти каждую неделю в междугородних автобусах бывают случаи, когда водителям приходится указывать на выход пьяным. "Если есть бесплатный проезд, люди думают, что им разрешено все", - сказал коллега пострадавшего водителя автобуса, который также в основном ездит между крупными населенными пунктами Южной Эстонии и Тарту.
У водителей автобусов нет возможности защитить себя. "Я высокий мужчина, некоторых пьяных людей пугаю уже тем, что просто встаю", - сказал он. Но иногда это не срабатывает. В его автобусе перед кабиной также есть стекло, которого не было в автобусе шофера, который стал жертвой нападения.
В то время, когда водителю приходится возиться с пьяными, автобус стоит, сдвигается расписание и страдают другие пассажиры. "Иногда я оставлял в автобусе пьяницу, продолжал путь и звонил в полицию на полпути, чтобы сэкономить время", - добавил он.
По его мнению, решением этой проблемы мог бы стать вариант, когда только пригородные маршруты, например, волостные автобусы, были бы бесплатными, а в междугородних автобусах были бы билеты, поскольку обычно, если на автобусный билет тратиться не надо, некоторые деятели последние деньги спускают на выпивку, поскольку автобус все равно бесплатно довезет до дома.
Руководитель Южно-Эстонского региона Go Bus Рамсес Рийве сказал, что нападения на водителей автобусов все-таки являются исключением. "В таких случаях мы рекомендует сначала связаться с полицией: к счастью, у многих водителей есть бортовые камеры, которые позже помогает полиции призвать к ответственности нарушителей", - сказал он.
Но Рийве не видит связи между бесплатным проездом и нападением на водителей автобусов.
Также он поблагодарил пассажира, который во вторник пришел на помощь водителю автобуса Вастсе-Куусте и помог выставить нарушителя порядка.