В Эстонии агрессивный мужчина ударил водителя автобуса ногой в лицо

С помощью пассажиров агрессивных мужчин удалось выставить из автобуса. Нападавший ушел в одном ботинке, пишет Rus.Postimees.

Поскольку этот инцидент отнял некоторое время, водитель решил продолжить путь, чтобы не отставать от графика, и на конечной остановке линии в Тарту он позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

Пьяные пассажиры каждую неделю

С момента инцидента прошло уже прилично времени, поэтому полицейскому патрулю не удалось сразу поймать в Вастсе-Куусте агрессоров. Но полиция расследует обстоятельства произошедшего и попробует задержать нападавших.

После удара у водителя автобуса опухло лицо, под глазом гематома. Водитель, который стал жертвой нападения, не хотел подробнее рассказать о случившемся, а его коллега согласился поговорить на эту тему. Но он все-таки попросил сохранить его анонимность.

Водитель автобуса сказал, что почти каждую неделю в междугородних автобусах бывают случаи, когда водителям приходится указывать на выход пьяным. "Если есть бесплатный проезд, люди думают, что им разрешено все", - сказал коллега пострадавшего водителя автобуса, который также в основном ездит между крупными населенными пунктами Южной Эстонии и Тарту.

У водителей автобусов нет возможности защитить себя. "Я высокий мужчина, некоторых пьяных людей пугаю уже тем, что просто встаю", - сказал он. Но иногда это не срабатывает. В его автобусе перед кабиной также есть стекло, которого не было в автобусе шофера, который стал жертвой нападения.

В то время, когда водителю приходится возиться с пьяными, автобус стоит, сдвигается расписание и страдают другие пассажиры. "Иногда я оставлял в автобусе пьяницу, продолжал путь и звонил в полицию на полпути, чтобы сэкономить время", - добавил он.

По его мнению, решением этой проблемы мог бы стать вариант, когда только пригородные маршруты, например, волостные автобусы, были бы бесплатными, а в междугородних автобусах были бы билеты, поскольку обычно, если на автобусный билет тратиться не надо, некоторые деятели последние деньги спускают на выпивку, поскольку автобус все равно бесплатно довезет до дома.

В помощь бортовые камеры

Руководитель Южно-Эстонского региона Go Bus Рамсес Рийве сказал, что нападения на водителей автобусов все-таки являются исключением. "В таких случаях мы рекомендует сначала связаться с полицией: к счастью, у многих водителей есть бортовые камеры, которые позже помогает полиции призвать к ответственности нарушителей", - сказал он.

Но Рийве не видит связи между бесплатным проездом и нападением на водителей автобусов.