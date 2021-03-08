Конец коронакризиса уже не за горами
Rus.Postimees: Последние месяцы коронакризиса грозят оказаться тяжелыми, но при этом нельзя забывать, что его конец близится, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Rus.Postimees: Последние месяцы коронакризиса грозят оказаться тяжелыми, но при этом нельзя забывать, что его конец близится, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
Сейчас сложно быть оптимистом
Говорить сегодня о будущем экономики Эстонии в оптимистическом тоне кажется странным и неправильным. Рецессия в экономике, рост безработицы, увеличение числа пациентов с коронавирусом в больницах сигнализируют о том, что мы движемся к еще более строгим ограничениям. Одним словом - казалось бы, в ближайшее время радоваться особо нечему. Однако в нынешней сложной ситуации нельзя забывать о долгосрочной перспективе.
Основная причина, по которой мы вынуждены применять различные ограничения в общественной жизни, - это перегруженность больниц. Хотя она значительно выросла за последние две недели и будет продолжать расти, здесь уже наблюдаются некоторые успехи. Заболеваемость больничного персонала значительно сократилась благодаря вакцинации, то есть люди, которые лечат больных, могут делать свою работу. Вакцинация основных "клиентов" больниц - пожилых людей и людей из других групп риска - также запущена полным ходом. Важно, что вакцинированы большинство пациентов в домах престарелых, это помогает предотвратить возникновение крупных очагов. Вакцинация всех групп риска, включая людей среднего возраста, конечно, по-прежнему потребует времени, но со временем численность группы, для которой коронавирус наиболее опасен, начнет снижаться.
Другими словами, хотя ближайшие недели грозят оказаться достаточно пугающими, можно надеяться, что в апреле нагрузка на больницы пойдет на спад, а к маю мы достигнем точки, когда ограничения можно будет значительно ослабить и больше не вводить.
Прошлогоднее везение поможет быстрее восстановиться
Помимо надежд на будущее, стоит также по возможности порадоваться состоянием дел в Эстонии на сегодня. В начале недели Департамент статистики опубликовал предварительную оценку объема валового внутреннего продукта за 2020 год. Вместо ожидаемого весной падения на 10%, прошлогодняя рецессия ограничилась -2,9%. Из стран Европейского Союза, которые к настоящему времени подсчитали свои показатели ВВП, только в четырех наблюдается меньшее снижение. В четвертом квартале прошлого года добавленная стоимость, созданная в экономике, снизилась всего на 0,8%, то есть это была небольшая коррекция, а не серьезный экономический спад. Добавленная стоимость нескольких важных отраслей, включая строительство, розничную и оптовую торговлю, уже увеличилась в четвертом квартале в годовом исчислении. Добавленная стоимость упала более чем на 10% еще только в двух секторах: размещение и общественное питание, а также сельское хозяйство, которые с точки зрения ВВП являются секторами экономики с незначительным влиянием.
Рост зарплат говорит о здоровье экономики
На прошлой неделе Департамент статистики опубликовал не только данные по валовому внутреннему продукту, но и свежую статистику по заработной плате. Согласно этим данным, средняя валовая заработная плата увеличилась на 2,9% как в четвертом квартале, так и по итогам всего 2020 года. Хотя это самый низкий рост заработной платы за последние десять лет, ее рост на 3% во время 3%-го спада экономики - все же неплохое достижение.
Если в предыдущие годы рост заработной платы был относительно одинаковым во всех секторах экономики, сегодня кризис внес существенные коррективы. Были сферы, где заработная плата росла очень быстро, но также и те, где она, напротив, снижалась. Как ни удивительно, наиболее значительное снижение средней заработной платы имело место в розничной и оптовой торговле, где ее падение составило почти 10%. Удивительно, но 2020 год был относительно успешным для розничной торговли в целом: вместо снижения продажи выросли на 3%. Значительно худшие экономические результаты продемонстрировали оптовая торговля и торговля автомобилями. Как и ожидалось, заработная плата снизилась в гостиничном секторе и в сфере общественного питания, а также в развлекательной индустрии, где ее уменьшение составило 5% и чуть более 2% соответственно. Однако в настоящей параллельной реальности заработная плата выросла в уже и без того хорошо оплачиваемых секторах, таких как информация и коммуникация, а также профессиональная, научная и техническая деятельность, в которых имеется множество различных должностей для "белых воротничков". В информационно-коммуникационном секторе средняя заработная плата увеличилась на целых 10%, достигнув в IV квартале 2 650 евро.
Среднесрочная перспектива остается неважной
Каковы же перспективы экономики на ближайшие месяц или два? Говоря коротко - неважные. Несмотря на то, что масштабы распространения коронавируса в Эстонии были ниже прогнозируемых, нынешние почти 1500 случаев заражения в день - очень серьезное количество, которое в ближайшие недели сильно осложнит ситуацию в больницах. Поэтому введение новых ограничений неизбежно. Более простым решением для работодателей было бы запретить являться на работу всем тем, кто может работать из дома. К сожалению, пример здесь не смог показать даже государственный сектор. Однако самую большую угрозу для экономики представляют не ограничения, а то, что распространение вируса затянет кризис до мая-июня. Более разумным представляется отреагировать решительно и немедленно, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни.
Можно предположить, что на этот раз государству не избежать оказания экономической поддержки. Однако нужно следить, чтобы помощь дошла до тех, кто больше всего в ней нуждается, а не до тех, кто громче всех кричит. Резюмируя сказанное, хотя последние месяцы коронакризиса будут самой сложной частью пути, финиш уже не за горами.