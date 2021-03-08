Последняя информация о распространении Covid-19 в Латвии

102 из новых случаев заражения были зарегистрированы в Риге за последний день, а общее количество заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 2876 человек. Таким образом, впервые с конца ноября прошлого года общее количество зараженных рижан за две недели вот уже три дня остается ниже уровня в 3000 жителей.

В других муниципалитетах Латвии обширное тестирование населения в воскресенье не проводилось, а количество вновь диагностированных инфекций не превышает десяти случаев.

Вчера в Саласпилсском крае было обнаружено 9 новых инфицированных, в Лиепае и Олайнском крае - каждые 8, в Елгаве и Юрмале - каждый пятый. В ряде других муниципалитетов накануне было зарегистрировано меньшее количество инфицированных.

Наибольшее количество пациентов за последние две недели в Риге - 2876, Даугавпилсе - 433, Лиепае - 312, Елгаве - 284, Юрмале - 232, Олайнском районе - 224, Балвском районе - 204, Гулбенском районе - 188, а также Вентспилс - 171 человек.

Расчеты агентства LETA, основанные на данных Центрального статистического управления о численности жителей краев по фактическому месту жительства в 2020 году и данных SPKC за последние 14 дней о заболеваемости в муниципалитетах Латвии говорят, что кумулятивная заболеваемость за 14 дней на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 457,7 случая.

В 40 муниципальных образованиях этот показатель выше, в том числе в 16 - на 50%.

Если подсчитать количество случаев заболевания на 100 000 жителей за последние 14 дней после произошедших в последний день изменений, то оно является самым высоким в Балвском, Вилякском, Олайнском, Броценском, Ливанском, Вараклянском, Аматском, Гулбенском, Алукснском и Цесвайнском краях.

Уровень заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения - это теоретический показатель, позволяющий сравнивать уровень заболеваемости в районах с разным населением и не указывающий на конкретное количество случаев.

Из новых случаев, зарегистрированных в предыдущий день, 39 пациентов в возрасте от 30 до 39 лет, 33 человека в возрасте от 40 до 49 лет, 26 случаев в возрасте от 60 до 69 лет и меньше пациентов в других возрастных группах.

Уже сообщалось, что в воскресенье в Латвии было зарегистрировано 194 новых случая Covid-19 и получена информация о смерти четырех человек от Covid-19, следует из информации, собранной Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Среди погибших двое были в возрасте от 60 до 69 лет, одному от 70 до 79 лет, а другому от 90 до 99 лет.

В воскресенье в Латвии было проведено 3214 тестов на Covid-19, таким образом, доля положительных случаев составила 6%. SPKC ранее объяснял, что эта цифра считается важной в Европейском Союзе, поскольку распространение болезни выше 4% считается быстрым и неконтролируемым.

Число зарегистрированных случаев Covid-19 в Латвии на сегодняшний день достигло 90 525, но количество умерших пациентов с Covid-19 - 1699 или 1,87% от всех подтвержденных заболевших Covid-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости за две недели на 100 000 населения снизился до 457,7.