LTV7: В выставочном зале "Кипсала" появится центр вакцинации

"Я говорил с руководителем бюро Иевой Юхневичей. Она позвонила мне. Сейчас будем уточнять все, будем готовится. Но главное, чтобы дай бог, были эти вакцины", - рассказывает председатель правления BT 1 Виестурс Тиле.

Общая площадь двух залов выставочного комплекса на Кипсале - почти 15 тысяч квадратных метров. В каждом помещении - несколько входов и выходов. Благодаря этому можно будет проще регулировать потоки вакцинируемых.

По словам председателя правления BT 1 Виестурса Тиле, обустроить оба зала для вакцинации работники могут максимум за 4 дня. Опыт у них уже есть. Именно они привезли и собрали кабинки для вакцинации, которые уже используются в Рижской клинической университетской больницы имени Страдиня.

Вопрос создания комплексов вакцинации сегодня был на повестке дня и в столице. Там прошла встреча руководства думы и департаментов самоуправления с бюро проекта вакцинации.

"Насколько я понял, в Риге параллельно будут действовать три канала вакцинации. Первый, который уже функционирует, это медицинские учреждения. Будут большие центры, организацией которых займется бюро вакцинации. А мы свои силы больше сконцентрируем на том, чтобы в каждом микрорайоне организовать место вакцинации", - рассказал Русскому вещанию LTV7 мэр Риги Мартиньш Стакис.

Разместить центры вакцинации в столице могут в пустующих спортивных залах, школах или домах культуры. Переговоры о создании центров бюро проекта вакцинации ведет и с другими самоуправлениями.

По словам главы отдела среды, здоровья и участия общества самоуправления Лиепаи Элины Толмачовой, в городе довольно много помещений, подходящих для массовой вакцинации.

"Например, Лиепайский концертный зал готов прививать у себя работников культуры. Вариантов много. В первую очередь спортивные базы и какие-то помещения образовательных учреждений", - рассказала Толмачова.

Но есть и нерешенные вопросы. Например, как долго будут работать центры вакцинации. И как планировать работу учреждений, если, например, снова заработают школы или спортивные залы.

На другом краю Латвии, в Даугавпилсе тоже не чувствуют нехватки помещений для вакцинации. Впрочем, здесь организаторов процесса волнуют другие вещи. Конкретно - желание людей привиться от Covid-19.

"Варианты уже обсуждались. И мы можем участвовать и придумать помещения. Одно из них - Олимпийский центр в Даугавпилсе. Но надо осознать этот объем. Потому что на сию минуту участвует в вакцинации много медицинских учреждений. Сейчас сколько желающих есть, столько мы и обслуживаем по спискам", - рассказывает координатор процесса вакцинации в Даугавпилсе Илона Скринда.

Ведутся переговоры о центрах вакцинации и в Видземе.

"Мы готовы пожертвовать всем своим транспортом, начиная с "бусиков" полиции самоуправления, заканчивая рабочим автомобилем председателя самоуправления, чтобы только отвезти людей на вакцинацию. Или тех, кто будет вакцинировать - к людям", - заявил представитель самоуправления Цесиса Карлис Потс.

На создание комплексов вакцинации национального значения государство при необходимости готово выделить 2,85 миллиона евро. Подготовить всё для начала работы центров специалисты должны до начала апреля. Прививать же там начнут после того, как в страну будет доставлено достаточное количество вакцин для более массовой вакцинации.