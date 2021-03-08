Пн, 8.03.2021
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Габриэлюс Ландсбергис, Министр иностранных дел Литвы

Еврокомиссия утвердила увеличение основного капитала аэропорта "Рига" на 39,7 млн евро

Аэропорт "Рига" ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Европейская комиссия утвердила планы Латвии по увеличению основного капитала аэропорта "Рига" на сумму до 39,7 млн евро, вместо изначально запланированных 49,91 млн евро.

На сегодняшний день основной капитал аэропорта "Рига" составляет 28,61 млн евро, а увеличить его планируется до 68,31 млн евро.

По словам исполнительного заместителя председателя Европейской комиссии Маргрет Вестагер, которая отвечает за политику в области конкуренции, аэропорты относятся к числу компаний, которые особенно сильно пострадали от пандемии.

"Посредством этой меры Латвия инвестирует до 39,7 млн евро в укрепление капитала международного аэропорта "Рига" и поддержку предприятия в преодолении экономических последствий вспышки коронавируса. В то же время государственная помощь будет связана с рядом условий, целью которых будет ограничить чрезмерное искажение конкуренции. Мы продолжаем тесно сотрудничать со странами-членами Европейского союза (ЕС), чтобы меры государственной помощи могли осуществляться скоординированным и эффективным образом в соответствии с правилами ЕС", - заявила Вестагер.

Министр сообщения Талис Линкайтс заявил агентству LЕТА, что принятое Европейской комиссией решение подтверждает легитимность принятого правительством Латвии весной прошлого года решения о поддержке аэропорта "Рига".

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