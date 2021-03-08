Еврокомиссия утвердила увеличение основного капитала аэропорта "Рига" на 39,7 млн евро

По словам исполнительного заместителя председателя Европейской комиссии Маргрет Вестагер, которая отвечает за политику в области конкуренции, аэропорты относятся к числу компаний, которые особенно сильно пострадали от пандемии.

"Посредством этой меры Латвия инвестирует до 39,7 млн евро в укрепление капитала международного аэропорта "Рига" и поддержку предприятия в преодолении экономических последствий вспышки коронавируса. В то же время государственная помощь будет связана с рядом условий, целью которых будет ограничить чрезмерное искажение конкуренции. Мы продолжаем тесно сотрудничать со странами-членами Европейского союза (ЕС), чтобы меры государственной помощи могли осуществляться скоординированным и эффективным образом в соответствии с правилами ЕС", - заявила Вестагер.