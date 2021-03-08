В Эстонии вводится локдаун

"Ситуация с Covid-19 в Эстонии критическая. На это нужно реагировать быстро, и мы решили закрыть страну настолько, насколько возможно. Учебные заведения, в том числе начальные классы, переходят на дистанционное обучение. Настоятельно рекомендуется не водить детей в детские сады", - сказала Каллас.

"Все торговые центры, кроме магазинов товаров первой необходимости и продуктовых, будут закрыты, все предприятия общественного питания останутся закрыты, а занятия спортом в помещении не будут разрешены. Снаружи будет действовать правило 2+2", - добавила Каллас.

Премьер-министр сказала, что

ограничения будут действовать в течение месяца. 35

"Ограничения действуют не менее месяца, и мы можем ввести их с четверга. Все это для того, чтобы уменьшить контакты и разорвать цепочки заражения", - пояснила Каллас.

Ограничения такие же, как и во время весенней чрезвычайной ситуации, но чрезвычайную ситуацию не объявляют.