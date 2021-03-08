Пн, 8.03.2021
При сохранении существующих ограничений и нынешнем темпе снижения заболеваемости Covid-19 эпидемиологическая ситуация в Латвии существенно улучшится только в мае Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC)
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC)

В Эстонии вводится локдаун

Дом Стенбока в цветах эстонского флага. ФОТО: Erik Prozes/Raul Mee/mollusk Media

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила в прямом эфире "Актуальной камеры", что с четверга, 11 марта, в Эстонии вводится локдаун - закрываются торговые центра, рестораны и прерывается оказания услуг, которые не являются жизненно важными, пишет Rus.Postimees. Учеников начальных классов также отправляют на дистанционное обучение.

"Ситуация с Covid-19 в Эстонии критическая. На это нужно реагировать быстро, и мы решили закрыть страну настолько, насколько возможно. Учебные заведения, в том числе начальные классы, переходят на дистанционное обучение. Настоятельно рекомендуется не водить детей в детские сады", - сказала Каллас.

"Все торговые центры, кроме магазинов товаров первой необходимости и продуктовых, будут закрыты, все предприятия общественного питания останутся закрыты, а занятия спортом в помещении не будут разрешены. Снаружи будет действовать правило 2+2", - добавила Каллас.

Премьер-министр сказала, что

ограничения будут действовать в течение месяца.

"Ограничения действуют не менее месяца, и мы можем ввести их с четверга. Все это для того, чтобы уменьшить контакты и разорвать цепочки заражения", - пояснила Каллас.

Ограничения такие же, как и во время весенней чрезвычайной ситуации, но чрезвычайную ситуацию не объявляют.

Да, по сути, чрезвычайная ситуация, сказала Каллас. "Отличие от прошлой весны в том, что нам не нужно вводить чрезвычайную ситуацию, потому что правила изменились таким образом, что можно вводить подобные ограничения", - добавила она.

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