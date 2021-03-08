Пн, 8.03.2021
Конец коронакризиса уже не за горами Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
Михкель Нестор, экономический аналитик SEB

Марши за права женщин от Киева до Алма-Аты

ФОТО: Скриншот из видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Восьмого марта тысячи женщин в разных городах мира вышли, чтобы бороться за свои права
  • Центр "Насилию.нет", который помогает женщинам в кризисных ситуациях, в России признан иностранным агентом. Мы поговорили с его основательницей, чтобы узнать, как ограничения скажутся на центре и тех, кому он помогает
  • Общественную наблюдательную комиссию Москвы может покинуть правозащитница Марина Литвинович, известная своей независимой от властей позицией. Ее хотят отстранить за нарушения, но сама она считает - что это месть со стороны силовиков
  • Жена принца Гарри Меган Маркл обвинила королевскую семью в расизме. Гарри и Меган дали двухчасовое интервью, которое уже называют катастрофой для британской монархии

8 марта - традиционный женский день. Помимо традиционных атрибутов, к которым все привыкли, это еще и день борьбы за права женщин. Правда, в разных странах актуальны разные проблемы. мы расскажем вам про несколько акций за права женщин, против насилия, которые прошли сегодня.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 08.03.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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