Марши за права женщин от Киева до Алма-Аты
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
8 марта - традиционный женский день. Помимо традиционных атрибутов, к которым все привыкли, это еще и день борьбы за права женщин. Правда, в разных странах актуальны разные проблемы. мы расскажем вам про несколько акций за права женщин, против насилия, которые прошли сегодня.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 08.03.2021
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.