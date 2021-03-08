Марши за права женщин от Киева до Алма-Аты

8 марта - традиционный женский день. Помимо традиционных атрибутов, к которым все привыкли, это еще и день борьбы за права женщин. Правда, в разных странах актуальны разные проблемы. мы расскажем вам про несколько акций за права женщин, против насилия, которые прошли сегодня.