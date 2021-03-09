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МОК не признал сына Лукашенко главой Олимпийского комитета Беларуси

Александр и Виктор Лукашенко ФОТО: AP/ Scanpix

Международный олимпийский комитет (МОК) не признал Виктора Лукашенко новым президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

26 февраля старший сын Александра Лукашенко Виктор был избран на пост президента Национального олимпийского комитета Беларуси. На этой должности он сменил своего отца, который возглавлял НОК с 1997 года. В тот же день Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать своим детям власть в стране.

В декабре МОК ввёл санкции в отношении Александра и Виктора Лукашенко, которые включали запрет посещать Олимпийские игры в Токио в 2020 году и прекращение любой финансовой поддержки этой организации. Такое решение было принято из-за преследования белорусских спортсменов по политическим мотивам.

Также МОК не признал избрание в исполнительный комитет НОК Дмитрия Баскова - главу Федерации хоккея Беларуси, которого белорусские СМИ подозревают в причастности к гибели минчанина Романа Бондаренко.

Напомним, в середине января Международная федерация хоккея на льду (IIHF) лишила Минск права поведения чемпионат мира в 2021 году. Кроме того, Минск лишился права проведения чемпионата мира по современному пятиборью.

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