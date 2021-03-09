Левитс: Недопустимо, чтобы Латвия открылась позже других европейских стран

Президент сказал, что ожидает конструктивных действий со стороны правительства, чтобы заболеваемость Covid-19 в Латвии продолжала снижаться, а общественность могла избежать третьей волны Covid-19.

"Я ожидаю четких решений. Важно оценить текущие меры безопасности и принять вариант, который предотвратит рост кризиса.

Я не хотел бы видеть сценарии Эстонии, Чехии или Словакии, где системы здравоохранения рушатся, и страны вынуждены просить Германию и Нидерланды принять их пациентов с Covid-19. 4

Мы вышли на устойчивый уровень, который хоть немного снижается, и мы не должны его ухудшать. Это цель, которую правительство должно обсудить и проконсультироваться с экспертами".

Левитс приветствовал инициативу правительства по более тесному сотрудничеству с муниципалитетами в борьбе с Covid-19, отметив, что он поддерживает региональный подход к ограничениям.

"Гибкий подход возможен и необходим, но недопустима ситуация, когда заболеваемость увеличивается за счет неосторожных мер безопасности. Действия должны быть предприняты в соответствии с потребностями и ситуацией".

Президент пояснил, что, возможно, после его обращения 24 февраля, в котором он подчеркнул личную ответственность каждого министра за распространение Covid-19, правительство взяло общий курс, как и должно было быть.

В то же время Левитс упомянул, что не уверен, как долго продлится такой общий курс. 4

Комментируя свои предыдущие заявления о возможности требовать отставки отдельных министров в случае роста заболеваемости Covid-19, президент показал, что лучшей альтернативы нынешней коалиции трудно найти, отметив что смена отдельных политиков у руля министерств не окажет существенного влияния на работу правительства.

Хотя президент ранее критиковал работу правительства по внедрению процесса вакцинации, он отметил, что самая важная работа еще впереди.

"Министр здравоохранения (Даниелс Павлютс (Par!) Несет ответственность за то, чтобы процесс вакцинации проходил быстро и гладко. Вскоре планируется получить 1,8 миллиона доз вакцины, что требует массовой вакцинации, над которой нужно работать сегодня".

"Недопустимо, чтобы другие страны уже открылись, в то время как мы только будем продолжать вакцинацию. Мы запоздали с процессом вакцинации по объективным причинам, и только правительство и администрация должны его организовать.