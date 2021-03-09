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Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC)

Фанаты "Ливерпуля" решили собрать деньги на покупку самого дорогого игрока мира

Килиан Мбаппе ФОТО: Reuters/ScanPix

Болельщики "Ливерпуля" открыли сбор средств на трансфер нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Сбор денег организован на платформе Gofundme.com.

Инициаторами сбора средств выступили трое болельщиков "Ливерпуля" - Гарри Гловер, Дэнни Демпси-Пар и Уильям Нью. В ходе компании они надеются собрать 290,5 миллиона евро.

"У "Ливерпуля" недостаточно денег для такого трансфера, и мы подумали, что можем взять это на себя. И собрать средства со всех болельщиков со всего мира. Давайте шокируем футбольный мир, где есть около 100 миллионов фанатов "Ливерпуля". Если поучаствуют все, с одного болельщика потребуется всего 2,5 фунта, и тогда мы сможем собрать достаточно денег для переговоров с Килианом", - приводит слова одного из болельщиков Eurosport.

22-летний Мбаппе - самый дорогой футболист мира по версии портала Transfermarkt.de. Его стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2017 года. За это время футболист трижды становился чемпионом Франции и дважды обладателем Кубка французской лиги, Кубка Франции и Суперкубка Франции. В 2018 году в составе сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира по футболу.

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