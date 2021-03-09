Фанаты "Ливерпуля" решили собрать деньги на покупку самого дорогого игрока мира
Болельщики "Ливерпуля" открыли сбор средств на трансфер нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Сбор денег организован на платформе Gofundme.com.
Болельщики "Ливерпуля" открыли сбор средств на трансфер нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Сбор денег организован на платформе Gofundme.com.
Инициаторами сбора средств выступили трое болельщиков "Ливерпуля" - Гарри Гловер, Дэнни Демпси-Пар и Уильям Нью. В ходе компании они надеются собрать 290,5 миллиона евро.
"У "Ливерпуля" недостаточно денег для такого трансфера, и мы подумали, что можем взять это на себя. И собрать средства со всех болельщиков со всего мира. Давайте шокируем футбольный мир, где есть около 100 миллионов фанатов "Ливерпуля". Если поучаствуют все, с одного болельщика потребуется всего 2,5 фунта, и тогда мы сможем собрать достаточно денег для переговоров с Килианом", - приводит слова одного из болельщиков Eurosport.
22-летний Мбаппе - самый дорогой футболист мира по версии портала Transfermarkt.de. Его стоимость оценивается в 180 миллионов евро.
Килиан Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2017 года. За это время футболист трижды становился чемпионом Франции и дважды обладателем Кубка французской лиги, Кубка Франции и Суперкубка Франции. В 2018 году в составе сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира по футболу.