Фанаты "Ливерпуля" решили собрать деньги на покупку самого дорогого игрока мира

"У "Ливерпуля" недостаточно денег для такого трансфера, и мы подумали, что можем взять это на себя. И собрать средства со всех болельщиков со всего мира. Давайте шокируем футбольный мир, где есть около 100 миллионов фанатов "Ливерпуля". Если поучаствуют все, с одного болельщика потребуется всего 2,5 фунта, и тогда мы сможем собрать достаточно денег для переговоров с Килианом", - приводит слова одного из болельщиков Eurosport.