Мурниеце: не исключено, что некоторые министры могут смениться

Спикер отметила, что коалиция из пяти партий - сложная, но сейчас она является единственно возможной.

Мурниеце не исключила, что некоторые министры могут смениться, но не конкретизировала имен.

На вопрос о том, согласна ли она со своим однопартийцем Робертом Зиле, который заявил, что нужно сменить правительство, выбрав нейтрального премьера, спикер ответила, что в политических кулуарах говорят разное, но смена правительства кризисной ситуации не разрешит.