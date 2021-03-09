Вт, 9.03.2021
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Артис Пабрикс, министр обороны

Мурниеце: не исключено, что некоторые министры могут смениться

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Правительство под руководством Кришьяниса Кариньша должно продолжить работу, но смена отдельных министров возможна, сказала в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение).

Спикер отметила, что коалиция из пяти партий - сложная, но сейчас она является единственно возможной.

Мурниеце не исключила, что некоторые министры могут смениться, но не конкретизировала имен.

На вопрос о том, согласна ли она со своим однопартийцем Робертом Зиле, который заявил, что нужно сменить правительство, выбрав нейтрального премьера, спикер ответила, что в политических кулуарах говорят разное, но смена правительства кризисной ситуации не разрешит.

Она напомнила, что процесс формирования правительства после выборов в Сейм длился несколько месяцев, но в настоящее время такой период "безвластия" государство не может себе позволить.

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