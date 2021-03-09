Мурниеце: не исключено, что некоторые министры могут смениться

Спикер отметила, что коалиция из пяти партий - сложная, но сейчас она является единственно возможной.
Мурниеце не исключила, что некоторые министры могут смениться, но не конкретизировала имен.
На вопрос о том, согласна ли она со своим однопартийцем Робертом Зиле, который заявил, что нужно сменить правительство, выбрав нейтрального премьера, спикер ответила, что в политических кулуарах говорят разное, но смена правительства кризисной ситуации не разрешит.
Она напомнила, что процесс формирования правительства после выборов в Сейм длился несколько месяцев, но в настоящее время такой период "безвластия" государство не может себе позволить.