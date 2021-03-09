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Создатели "Спутника V" потребовали извинений от главы европейского регулятора
Там сравнили вакцину с "русской рулеткой"

Вакцина «Спутник V». ФОТО: SHAMIL ZHUMATOV/REUTERS

Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" потребовали извинений от председателя правления Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, пишет "Медуза" со ссылкой на официальный аккаунт "Спутника V" в Twitter.

"Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих "Спутник V". Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы вакцины агентством", - написали разработчики препарата.

Отмечается, что ранее EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине против коронавируса. 

8 марта в эфире австрийского телеканала ORF Кристу Виртумер-Хохе, которая также является представителем Австрийского агентства по охране здоровья и безопасности пищевых продуктов, спросили, стоит ли Австрии одобрять применение "Спутника V" до регистрации в EMA.

Чиновница рекомендовала этого не делать, сославшись на недостаток данных о вакцине. "Это в чем-то похоже на русскую рулетку", - сказала она (цитата по AFP), пишет "Дождь".

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Ранее сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) начало ускоренную оценку вакцины против Covid-19 "Спутник V", разработанной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

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