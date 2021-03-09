Создатели "Спутника V" потребовали извинений от главы европейского регулятора

"Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих "Спутник V". Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы вакцины агентством", - написали разработчики препарата.
Отмечается, что ранее EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине против коронавируса.
8 марта в эфире австрийского телеканала ORF Кристу Виртумер-Хохе, которая также является представителем Австрийского агентства по охране здоровья и безопасности пищевых продуктов, спросили, стоит ли Австрии одобрять применение "Спутника V" до регистрации в EMA.
Чиновница рекомендовала этого не делать, сославшись на недостаток данных о вакцине. "Это в чем-то похоже на русскую рулетку", - сказала она (цитата по AFP), пишет "Дождь".
Ранее сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) начало ускоренную оценку вакцины против Covid-19 "Спутник V", разработанной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.