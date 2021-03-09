За сутки выявлено 472 случая Covid-19, скончались 6 человек

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 99 лет:
- три человека - в возрасте 70-79 лет,
- два человека - в возрасте 80-89 лет,
- один человек - в возрасте 90-99 лет.
В понедельник проведено 15 633 теста и выявлено 472 новых случая коронавируса, соответственно, доля позитивных тестов составила 3%. В последний раз она была ниже только 22 октября прошлого года - 2,9%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 90 997 человек, умерли 1705 человек. Согласно расчетам агентства LETA, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 447,4 случая на 100 000 населения, за последние две недели заболели 8535 человек.