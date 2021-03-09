За сутки выявлено 472 случая Covid-19, скончались 6 человек

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 99 лет:

три человека - в возрасте 70-79 лет,

два человека - в возрасте 80-89 лет,

один человек - в возрасте 90-99 лет.

В понедельник проведено 15 633 теста и выявлено 472 новых случая коронавируса, соответственно, доля позитивных тестов составила 3%. В последний раз она была ниже только 22 октября прошлого года - 2,9%.