Сартс: Россия и Китай используют вакцины от Covid-19 для усиления своего влияния

Вакцины от Covid-19 пока не производятся в достаточных количествах, а во многих странах они вообще недоступны. В этой ситуации любой, кто может предложить дефицитный товар, имеет определенные преимущества, сказал он.

"Китай довольно много занимается этим в Африке, в других странах. Россия, разумеется, тоже это делает, в том числе в некоторых странах Европейского союза", - сказал Сартс, назвав торговлю российской и китайской вакцинами "вакцинной дипломатией".

Он отметил, что Россия привлекла СМИ к популяризации вакцины "Спутник V", и часть населения Латвии прислушалась к этим сообщениям.

"Конечно, это ставка на некоторую часть общества, которая уже наслушалась по российскому телевидению о том, насколько хороша вакцина "Спутник". Это может быть и правдой, но у меня вызывает возражения информация [российских СМИ] о том, как плохи западные вакцины", - сказал Сартс, призвав больше руководствоваться научными соображениями, невзирая на страну происхождения вакцины.