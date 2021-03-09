Почти все футболисты юрмальского "Ноа" разорвали контракт с клубом

В данный момент неизвестно, каким будет будещее нового клуба из Юрмалы. Есть вероятность, что незадолго до начала нового сезона Высшей лиги Латвии по футболу команду не допустят до турнира.

Напомним, сезон-2021 чемпионата Латвии стартует уже в ближайшую пятницу, 12 марта. Изначально планировалось, что в турнире примут участие девять команд.

Один из уже бывших игроков "Ноа" в разговоре с TVNET рассказал, что последняя тренировка команды прошла в пятницу и почти все футболисты разорвали контракт с клубом и сейчас находятся в поисках нового места работы.

В январе 2021 года клуб "Ноа" объявил, что в этом году планирует дебютировать в Высшей лиге, а также бороться за попадание в еврокубки. В сообщении клуба говорилось, что в долгосрочной перспективе планируется полноценное использование потенциала молодых латвийских футболистов, а также создание детско-юношеской академии, где талантливые игроки смогут стать профессионалами.

До 2021 года клуб базировался в Даугавпилсе и носил название "Локомотив". В сезоне 2020 года "Локомотив" выиграл турнир Первой лиги и получил право на переход в Высшую лигу. В том же году клуб приобрел армянский холдинг "Ноа", которому также принадлежат одноимённый армянский клуб, итальянская "Сиена" (Серии D), "Юрдинген-05" (третья лига Германии) и рижское "Динамо".