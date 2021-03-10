Холанд вывел "Боруссию" в 1/4 финала. Для Роналду и "Ювентуса" турнир окончен

Боруссия Дортмунд - Севилья 2:2

Дортмундская "Боруссия" на своём стадионе сыграла вничью с испанской "Севильей" и этого оказалось достаточно, чтобы выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов. В первом матче дортмундцы одержали выездную победу со счётом 3:2. "Боруссия" вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые с сезона-2016/17.

На 35-й минуте встречи счёт открыл нападающий хозяев Эрлинг Холанд, а на 54-й минуте норвежец реализовал пенальти и оформил дубль. "Севилья" ответила двумя голами Юссефа Эн-Несири.

Отметим, что Холанд не только был признан лучшим игроком матча, но и установил новый рекорд - норвежец быстрее всех забил 20 голов в Лиге чемпионов. Для этого ему понадобилось 14 матчей. Кроме того, он обошёл Оле-Гуннара Сульшера в списке лучших норвежских бомбардиров Лиги чемпионов.

🔝 Кто быстрее всех забил 20 голов в #ЛигаЧемпионов:



👕1⃣4⃣ Эрлинг Холанн

👕2⃣4⃣ Гарри Кейн

👕2⃣6⃣ Алессандро Дель Пьеро

👕2⃣7⃣ Рууд ван Нистелрой

👕2⃣8⃣ Филиппо Индзаги pic.twitter.com/SjfIjEqzq5 — УЕФА (@UEFAcom_ru) March 9, 2021

Ювентус - Порту 3:2

На стадионе в Турине "Ювентус" провёл очень драматичный матч с "Порту". На 19-й минуте Сержиу Оливейра реализовал пенальти и вывел гостей вперёд. На 49-й минуте "Ювентус" сравнял счёт благодаря голу Федерико Кьезы. Пять минут спустя "Порту" остался в меньшинстве после удаления Мехди Тареми.

На 63-й минуте, не выдержав натиска соперника, "Порту" пропустил второй гол - дубль оформил Кьеза. Этот гол перевёл игру в дополнительное время, так как первая встреча завершилась неожиданной победой португальской команды с таким же счётом - 2:1.

На 115-й полузащитник "Порту" Сержиу Оливейра забил гол прямым ударом со штрафного, записав на свой счёт дубль. Две минуты спустя "Ювентус" забил третий гол и вновь вышел вперёд усилиями Адриена Рабьо, но этого оказалось недостаточно для выхода в четвертьфинал.

Туринский клуб второй сезон подряд завершает выступление в Лиге чемпионов на этой стадии. Год назад "Ювентус" в 1/8 финала не смог пройти французский "Лион".