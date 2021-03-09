RAKUS: в случае третьей волны, возможно, придется еще более радикально ограничить услуги больниц

По его словам, например, сейчас в Восточной больнице не ограничена плановая помощь онкологическим пациентам, но в случае третьей волны, возможно, придется вводить ограничения.

Руководитель больницы признал, что прогнозы о третьей волне пандемии пугают и обеспечить лечение может быть сложно. Он подчеркнул, что наибольшей проблемой для обеспечения лечения являются не технические вопросы или число коек, а доступность медицинского персонала.

При этом Паэглитис отметил, что вакцинация помогает существенно снизить число болеющих Covid-19 и находящихся на карантине работников медучреждений.