"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс". Элизабет Кэмбидж - суперзвезда женской НБА

Кэмбидж родилась в Лондоне в 1991 году. Её отец был нигерийцем, а мать - австралийка. Когда девочке было всего три месяца, её родители разошлись и мать забрала её с собой в Австралию.

С раннего детства Лиз отличалась высоким ростом, из-за чего подвергалась насмешкам со стороны своих одноклассников. Так в возрасте десяти лет её рост составлял примерно 183 см, а к 14 годам - 196 см. Сейчас рост баскетболистки составляет 203 см.

Когда Лиз было около десяти лет её мать предложила ей заняться баскетболом, чтобы она смогла найти себе друзей. Тогда никто и подумать не мог, что спустя годы Лиз станет одной из главных звёзд мирового женского баскетбола.

В 2011 году Кэмбидж подписала контракт с американским клубом "Талса Шок", а всего год спустя она в составе сборной Австралии завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Лондоне.

В июне 2012 года Кэмбидж подписала контракт с китайским клубом "Чжэцзян Фар Ист" на 400 000 австралийских долларов, став одной из самых высокооплачиваемых баскетболисток в мире.

В 2018 году, вернувшись в США, Лиз установила рекорд результативности женской НБА в одном отдельно взятом матче, набрав 53 очка в игре против "Нью-Йорк Либерти". В том же году, кстати, Кэмбидж завоевала серебро на чемпионате мира по баскетболу.

После этого Лиз подписала контракт с "Лас-Вегас Эйсес", за который выступает по сей день.

Австралийка не стесняется своей нестандартной внешности и зачастую не только публикует откровенные фотографии в своём Instagram, но и принимает участие в съёмках для глянцевых журналов. Так, например, Лиз успела попозировать для таких журналов как ESPN и Playboy.

"Спасибо изданию за эту возможность. Это пример для тех, кто не уверен в своей внешности и сексуальности. Когда я была подростком, я часто ненавидела себя за свой рост и была готова выглядеть как угодно, но не так, как я выглядела. Я надеюсь, что моя фотосессия вдохновит тех, кто продолжает бороться со своими комплексами", - заявила баскетболистка.