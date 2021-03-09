Латвия временно приостанавливает использование вакцин одной серии AstraZeneca

VI и ZVA были проинформированы о том, что компетентный австрийский национальный орган по фармаконадзору приостановил использование одной партии вакцины от Covid-19 под серийным номером ABV5300, разработанной AstraZeneca.

Остановка была связана с проблемами со здоровьем у двух человек, которые возникли спустя некоторого времени после вакцинации одной серией вакцин AstraZeneca. Первоначальная оценка Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) показывает, что нет причинно-следственной связи между вакцинацией и проблемами со здоровьем, однако в качестве меры предосторожности VI и ZVA решили временно приостановить вакцинацию этой серией вакцин в Латвии.