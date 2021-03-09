В Даугавпилсе низкий интерес к вакцинации; часть населения ждет "Спутник V"

По данным самоуправления, в понедельник в Даугавпилсской региональной больнице лечились 82 пациента с Covid-19, 46 из них - жители Даугавпилса. В связи с уменьшением количества пациентов нет необходимости использовать временные модульные здания, размещенные возле больницы для пациентов с Covid-19. В больнице также частично возобновлены плановые операции.

Янковска сообщила, что первую дозу вакцины в Даугавпилсе получили 1920 человек, в основном сотрудники медицинских учреждений, работники и клиенты центров социального ухода.

В городе также проводится вакцинация пожилых людей, но, по словам вице-мэра, информации для пенсионеров очень мало, поэтому самоуправление намерено подготовить информацию о записи, действии вакцин и возможных побочных эффектах. Также ожидаются данные от бюро вакцинации о том, сколько жителей города выразили желание привиться.

"В настоящее время вакцин достаточно, по крайней мере для людей, которые записались", - сказала Янковска.

Больница в случае необходимости отдает вакцины поликлинике, и в зависимости от количества желающих будут заказаны дополнительные дозы.

Янковска отметила, что вакцинация необходима и неизбежна, но опросы в образовательных и медицинских учреждениях показали, что часть населения к ней не готова, так как ждет российской вакцины "Спутник V".