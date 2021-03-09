Профессор объяснил причину резкого снижения доли инфицированных

Ранее сообщалось, что в понедельник, 8 марта, было проведено 15 633 теста и выявлено 472 новых случая коронавируса, соответственно, доля позитивных тестов составила 3%. В последний раз она была ниже только 22 октября прошлого года - 2,9%.

Как пояснил Бригис, он более скептически относится к этому показателю, чем SPKC. Этот показатель зависит от активности тестирования - чем больше людей будет протестировано, тем больше вероятность того, что будет больше отрицательных тестов, особенно если тестирование проводится в целях скрининга, отмечает эксперт.

Профессор пояснил, что, если бы тесты делали только контактным персонам или на основании разумного подозрения на заражение Covid-19, доля положительных тестов была бы значительно выше.

Эксперт отметил, что на долю положительных тестов повлияет и массовое тестирование, запущенное, например, в Балвском крае. 7

Бригис добавил, что доля положительных тестов может быть только дополнительным показателем. Как правило, следует оценивать совокупный показатель за две недели, данные о госпитализации и смертности.