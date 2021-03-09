Вт, 9.03.2021
Как минимум должен быть объявлен мораторий на любые облегчения ограничений, мы не можем пойти дальше и открыть больше отраслей, которые способствуют большему количеству контактов между людьми. Это необходимо предотвратить. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Профессор объяснил причину резкого снижения доли инфицированных

Гирт Бригис ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Доля положительных тестов Covid-19 снизилась из-за возросшей активности тестирования, прокомментировал последние данные о заболеваемости Covid-19 заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии Рижского университета им. Страдиня, профессор Гирт Бригис.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 8 марта, было проведено 15 633 теста и выявлено 472 новых случая коронавируса, соответственно, доля позитивных тестов составила 3%. В последний раз она была ниже только 22 октября прошлого года - 2,9%.

Как пояснил Бригис, он более скептически относится к этому показателю, чем SPKC. Этот показатель зависит от активности тестирования - чем больше людей будет протестировано, тем больше вероятность того, что будет больше отрицательных тестов, особенно если тестирование проводится в целях скрининга, отмечает эксперт.

Профессор пояснил, что, если бы тесты делали только контактным персонам или на основании разумного подозрения на заражение Covid-19, доля положительных тестов была бы значительно выше.

Эксперт отметил, что на долю положительных тестов повлияет и массовое тестирование, запущенное, например, в Балвском крае.

Бригис добавил, что доля положительных тестов может быть только дополнительным показателем. Как правило, следует оценивать совокупный показатель за две недели, данные о госпитализации и смертности.

По его мнению, правительству не следует принимать поспешных решений, основываясь только на этом единственном индикаторе, особенно с учетом информации о распространении британского штамма Covid-19 в определенных регионах. По словам Бригиса, в нынешней ситуации отмена некоторых мер контроля Covid-19 приведет к росту заболеваемости.

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