За 330 000 евро реализуют кампанию по сокращению распространения Covid-19 и снижению эмоционального напряжения

На совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению во вторник будет рассмотрено информационное сообщение о реализации необходимой для ограничения распространения Covid-19 кампании интегрированной коммуникации в 2021 году.

В сообщении отмечается, что нынешний подход к коммуникации правительства и госуправления с жителями в условиях Covid-19 должен быть дополнен инициативами интегрированной коммуникации, направленными на обеспечение граждан необходимыми условиями и поддержкой для долгосрочной реализации эпидемиологически безопасного поведения, а также на снижение эмоционального стресса в обществе, повышение психологической устойчивости жителей и использование доступных инструментов поддержки.

Интегрированная кампания будет направлена также на содействие здоровому, активному и сбалансированному образу жизни в соответствии с эпидемиологически безопасными моделями поведения. Планируется проведение информационных кампаний, рекламных кампаний и мероприятий, а также привлечение партнеров.

В масштабе всей страны планируется реализовать кампанию "Хочу лето!", на которую будет выделено 70 тыс. евро.

На кампанию по содействию эпидемиологической безопасности на рабочем месте планируется выделить 50 тыс. евро, на разработку элементов социального дизайна - 50 тыс. евро, на коммуникационные мероприятия по снижению риска, связанного с социализацией, - 20 тыс. евро, на мероприятия по информированию нацменьшинств - 50 тыс. евро, на долгосрочную закупку услуг медиа и общественных отношений - 40 тыс. евро, на долгосрочную поддержку рекламного агентства - 40 тыс. евро.

Также планируется выделить 30 тыс. евро на коммуникационную кампанию и мероприятия, пропагандирующие активный и здоровый образ жизни, и 30 тыс. евро - на коммуникационную кампанию и мероприятия, способствующие эмоциональному здоровью населения.