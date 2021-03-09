Эпидемиолог: распространение британского штамма Covid-19 растет по всей Латвии

"Предварительные данные свидетельствуют, что секвенирование, проведенное Латвийским центром биомедицинских исследований, дает примерно 20% положительных результатов", - сказал эпидемиолог. По его словам, и в E. Gulbja laboratorija, которая также проводит секвенирование, в исследованных образцах британский штамм констатируется в 15-25% случаев.

Как указал эпидемиолог, данные Латвийского центра биомедицинских исследований - за середину февраля (до 23 февраля), в свою очередь данные E. Gulbja laboratorija более актуальны - за прошлую неделю, однако они еще не до конца обобщены.

Напомним, в последнюю неделю февраля в ходе проверки 1071 образца минимум в 9,34% случаев был констатирован новый штамм Covid-19. 11