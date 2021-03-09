Вт, 9.03.2021
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Артис Пабрикс, министр обороны

Эпидемиолог: распространение британского штамма Covid-19 растет по всей Латвии

Иллюстративное фото ФОТО: J.J. Gouin, Shutterstock.

В данный момент распространение британского штамма Covid-19 констатировано в большинстве самоуправлений и оно растет на всей территории Латвии, заявил во вторник во время заседания правительства эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

"Предварительные данные свидетельствуют, что секвенирование, проведенное Латвийским центром биомедицинских исследований, дает примерно 20% положительных результатов", - сказал эпидемиолог. По его словам, и в E. Gulbja laboratorija, которая также проводит секвенирование, в исследованных образцах британский штамм констатируется в 15-25% случаев.

Как указал эпидемиолог, данные Латвийского центра биомедицинских исследований - за середину февраля (до 23 февраля), в свою очередь данные E. Gulbja laboratorija более актуальны - за прошлую неделю, однако они еще не до конца обобщены.

Напомним, в последнюю неделю февраля в ходе проверки 1071 образца минимум в 9,34% случаев был констатирован новый штамм Covid-19.

В целом же за полтора месяца этого года удельный вес британского штамма Covid-19 в Латвии вырос с 1% до 8%. Это означает, что распространение нового штамма происходит постепенно и без взрывообразной вспышки.

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