В Латвии планируется создать 9 крупномасштабных центров вакцинации в регионах

Планируется, что эти центры будут находиться в Вентспилсе, Лиепае, Елгаве, Юрмале, Цесисе, Валмиере, Резекне, Екабпилсе и Даугавпилсе, сообщает агентство LETA.

Лабсвирс рассказал, что в этих девяти центрах вакцинацию будут обеспечить 105 единиц вакцинации, что позволит обеспечить 40 500 вакцинаций в неделю.

В свою очередь еще в восьми городах - Кулдиге, Салдусе, Тукумсе, Бауске, Сигулде, Айзкраукле, Мадоне и Гулбене - будут работать 32 единицы вакцинации, которые будут вводить 8000 доз вакцины в неделю.